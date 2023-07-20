Büyük Zaferin 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ağustos 2022 tarihinde açılışı yapılan Kütahya Zafer Camii’nde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’a verilen özel basım Kur’an-ı Kerim yerine kondu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Tugay Komutanlığındaki Zafer Camii’ni ziyaret ederek, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte özel basım Kur’an-ı Kerim’i camekanlı yerine birlikte yerleştirdiler.

Müftü Hüseyin Demirtaş, 2 bin kişilik bu muhteşem caminin mihrabı ile minberi arasına konulan 20 kilogram civarındaki harika eserin Ahmed Karahisari Mushafı Şerifinin tıpkıbasımı olarak bilindiğini söyledi. Müftü Demirtaş, “Özel basım Kur’an-ı Kerim’i müftülüğümüzce yaptırılan camekanlı koruyucu içine komutanımızla birlikte yerleştirdik. Fetih Süresi bölümü sergilendi. Kütahya halkının büyük Zaferin 100. yılında Mehmetçiğe armağanı olarak inşa edilen bu muhteşem eserin bitirilip hizmete alınmasında Kütahya Valimiz Ali Çelik’in çok özel himayeleri olmuştur. Ayrıca Tugay Komutanlığımız, Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, hayırsever Kütahya halkımızın destekleri ile harika bir eser ortaya çıkmıştır. İl Müftüsü olarak ilimizdeki bu eserlerin başlanıp bitirilmesine şahit olmaktan son derece mutluluk duymaktayım. Bugünleri gösteren Rabbimize hamt olsun. Bu eserin altyapı ve projesini hazırlayıp ilimizden ayrılıp bize teslim eden ve şu an Gaziantep Müftülüğü yapan Hüseyin Hazrlar’ı hayırla yad ederiz” diye konuştu.