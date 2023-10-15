Samsun’da özel bir bakımevinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan özel bir bakımevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakımevinde kalan Nezire Kesim (50), Necati Ç. (44), Şeref Ö. (61), İdris Ç. (54), Gürcan C. (47) ve İbrahim B. (57) ishal ve kusma şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişiden Nezire Kesim hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.