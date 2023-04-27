Eskişehir’de kurak geçen kışın ardından bahar ayında artan yağışlar, barajların doluluk oranını artırırken, ekili tarım arazilerindeki ürünlere can suyu çiftçileri hem umutlandı, hem de gülümsetti.

Ülke genelinde kurak geçen kış ayları sonrası su kaynaklarının azalmasına neden olurken, başta çiftçiler olmak üzere vatandaşlar durumdan son derece endişelenmişti. Kurak geçeceği öngörülen bahar ve yaz aylarına karşı çiftçiler daha suya ihtiyaç duyan hububat ürünlerini ekmeye yoğunlaştığı gözlendi. Yağışların az olduğu kış aylarında baraj ve sulama göletlerinde su miktarı azalırken, akarsulardaki debi de tedirgin edici bir biçimde düştü. Fakat bahar aylarıyla birlikte etkili olan çoğunluğu sağanak olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Özellikle çimlenen hububat ürünlerinde susuzluktan dolayı sararmaların gözlendiği günlerde yağan yağmur, ürünler gibi çiftçilerinde umutlarını yeşertti.

“Barajın doluluk oranında yüzde 3-4 artma var”

Kurak geçen kış sonrası yağan yağışları değerlendiren Keskin ve Yukarısöğütönü Mahalleleri Sulama Kooperatifi Başkanı Azmi Caz, “Son yağışlar olmasaydı tarımsal kuraklığın başladığı anlamına gelirdi. Çiftçiler ve aynı zamanda tüketicilerde üzülürdü. Gıda zincirinin kırıldığı bu dönemde son yağışlar çiftçinin ve üreticinin yüzünü güldürdü. 2018 yılından bu yana suyun azlığını hissediyoruz, zaman zaman da barajı normalinden önce kapattığımız dönemler oldu. Fakat bu sene daha da erken kapatacağız anlamına geliyor mevcut durum. Sadece son yağışların doluluk oranına etkilerinden dolayı, şu dönemde barajı açma hazıklıkları yapıyor olmalıydık fakat yağışları güzel aldığımız için bir gecikme bekliyoruz. Son yağışlarla birlikte barajın doluluk oranında yüzde 3-4 artma var. Bu barajda fazla hissedilmese de diğer barajlarda biraz daha fazla. Tamamen bu doluluk yeterli diyemeyiz ama son yağışlar ilaç oldu. Özellikle arpa ve buğday gibi hububat ürünlerine oldukça faydalı oldu” dedi.

“Yağmurların güzel yağmasından dolayı şu anada durum çok güzel”

Çitçinin durumu ve yağışlarla birlikte mutluluğundan söz eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, sağanakların verime olan etkisi hakkında şöyle konuştu;

“Nisan ayında bir don olayımız oldu, ekinlerimizin uçlarında biraz sararma oldu. Ama yağmurların güzel yağmasından dolayı şu anada durum çok güzel. İnşallah Allah sonuna erdirir. Bu ayda biraz daha yağmurlarımız olursa mayısta da överse çok güzel mahsulümüz olacak inşallah. 10 günde bir yağarsa verimimizin katlanacağını düşünüyorum ben. Bu durum böyle olumlu giderse hasat zamanı dönümden 400-500 kilogram bekliyoruz. Yakında Ayçiçek, mısır, pancar ekimimiz olacak. Tabi onlarında bu filizlenmesi daha da kolay olur.”