Cumhuriyet’in Kuruluşunun 99. yılı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın Özel Başak Koleji ilkokul ve ortaokul ana kampüsünde bir araya gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan 29 Ekim töreni ve etkinliklerini ilgiyle izledi.

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 99. yılı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşkuyla kutlandı. Aydın Özel Başak Koleji ilkokul ve ortaokul ana kampüsünde bir araya gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan 29 Ekim töreni ve etkinliklerini ilgiyle izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı 29 Ekim performansları ile devam etti. Günün anlam ve önemine dair okul idarecilerince yapılan konuşmalar ve Atatürk’e minnet duygularının paylaşıldığı törende oratoryo ,halk oyunları, lirik dans ve step gösterileri yapıldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan törene Türk bayraklarıyla katılan çocuklar ve veliler kutlamalara renk kattı. Yurt genelinde ve Aydın ilinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Başak Koleji ana binasında da tüm coşkusuyla kendini gösterirken,Özel Başak Koleji ilköğretim ve Başak Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri son olarak 29 Ekim Bisiklet Kortejine katılarak coşkuya ortak oldu. Kortej Özel Başak Koleji’nde sona erdi.