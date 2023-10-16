Eskişehir’de ürettikleri ata tohumlarını Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtan Rıza ve Satı Demiralay çifti, GDO’lu ve hibrit ürünlerin kullanımını azaltarak gelecek nesillere sürdürülebilir sağlıklı tohumlar bırakmayı amaçlıyor.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Yenisofca Köyü’nde bahçeleri olan Rıza ve Satı Demiralay çifti, gönüllülük esasıyla sürdürülebilir ata tohumları üretiyor. Uzun yıllar boyunca şekli, rengi ve gramajı değişmeden tekrar üretilebildiği bilinen ata tohumu, Demiralay çifti tarafından Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtılıyor. Üretimde hiçbir katkı maddesi ve kimyasal kullanmadıklarına dikkat çeken üretici çift, gelecek nesillere sürdürülebilir sağlıklı tohumlarla birlikte kaliteli meyve ve sebzeler bırakmayı hedefliyor. Ata tohumları, 25 adet Birlik ve Dayanışma Bahçesi tarafından başka illerde de üretiliyor.

“Ücretsiz olarak Anadolu’nun her köşesine ata tohumu ulaştırmak gibi bir amacımız var”

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Yenisofca Köyü’nde ata tohumu üreten Rıza Demiralay, GDO’lu ve hibrit ürünlerin bütün hastalıkların kaynağı olduğunu söyledi. Kendilerinin de buna çözüm olarak ata tohumunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Demiralay, “Türkiye genelinde Birlik ve Dayanışma Bahçeleri denilen bir grup kurduk. Hepimiz farklı illerde ata tohumuyla çalışmalar yapıyoruz. Ata tohumu niçin önemli? İnsanların sürdürülebilir tohumdan üretilen ürünlerle beslenmesi sağlıklı bir yaşamı ve bizim bildiğimiz anlamda özgürlüğü getirir. Ata tohumu niçin yaşatılmalıdır? Kültürdür ata tohumu. Siz tohumda bağımlı iseniz, sizin özgürlüğünüz yoktur. Ama dedelerimizin, ebelerimizin ektiği, kimyasal kullanmadan ürettiği ata tohumlarına sahip çıkıyorsanız ve bundan faydalanabiliyorsanız sağlıklı yaşam kaçınılmazdır. Bu işi de biz gönüllü olarak üstlendik. Ücretsiz olarak Anadolu’nun her köşesine ata tohumu ulaştırmak gibi bir amacımız var. Bu amaç doğrultusunda Türkiye genelinde Birlik ve Dayanışma bahçeleri çatısı altında işlerimize devam ediyor” dedi.

“Tohum satışına karşıyız”

Eşi Rıza Demiralay ile birlikte 7 yıldır ata tohumu üretimi yapan Satı Demiralay ise, “Tohum satışına karşıyız. Tohum kesinlikle satılamaz çünkü tohum kültürdür, çocuklarımızın geleceğidir. Bu işi eşimle beraber hiçbir yardım almadan ikimiz yapıyoruz. Ata tohumlarından ürettiğimi ürünler son derece sağlıklı. GDO’lu değil ve hiçbir kimyasal kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.