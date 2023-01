Eskişehir’de pastane işletmeciliği yapan Feride Aktaş, başlattığı “Askıda Pasta” projesiyle birlikte yüzlerce ihtiyaç sahibi ve engelli çocuğun doğum günlerine pastaları ulaştırarak kalplerine dokunmaya devam ediyor.

Eskişehir’de 15 senedir pastane işletmeciliği yapan Feride Aktaş ve yardımsever Ayşegül Bozbaş, başlattıkları “Askıda Pasta” projesiyle Türkiye’de bir ilke imza attılar. Yardımsever müşterilerin projeye destekleriyle birlikte hazırlanan pastalar, ihtiyaç sahibi ve engelli çocukların doğum günlerinde Feride Aktaş ve Ayşegül Bozbaş tarafından özel olarak teslim ediliyor. Çocukların doğum günlerinin kutlanmasının ardından fotoğraf ve videolar çekilerek, projeye destek sunan müşterilere gönderiliyor. Bu sayede yardımsever müşteriler, uzaklarda dâhi olsalar çocukların mutluluklarına tanıklık ediyorlar. Her gün onlarca çocuğun yüzünü gülümsetmek çalışan iki yardımsever, projenin her geçen gün daha da büyümesinden ve çocukların yüzünde oluşan tebessüme her gün tanık olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

“Çocuğumuzun pastayı gördükten sonraki mutluluğunu anlatamam”

Ayşegül Bozbaş ile birlikte önceden de yardım kolileri hazırladıklarını söyleyen Feride Aktaş, “Askıda Pasta” projesinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Yardımsever müşterilerin de projede çok büyü rol oynadığını belirten Aktaş, “Ardından bir gün yardıma gideceğimiz evdeki çocuğun doğum günü olduğunu bana iletti. Biz de pasta götürmeye karar verdik. O çocuğumuzun pastayı gördükten sonraki mutluluğunu gerçekten anlatamam. Yani en doğru kararın çocuklara pasta götürmek olduğuna karar verdim. Diğer yardımlarda pastayı öne çıkarmaya başladık. Çünkü çocuklar pastayı görünce farklı bir duyguya geçiyorlar. Gerçekten çok güzel olduğunu gözlemledik. Sonrasında Ayşegül’ün belirlediği adreslere pasta hazırlamaya başladık. Bunu gören müşterilerimiz de destek olalım dediler. Gerçekten bu kadar büyük bir proje olacağını ben bile kestiremedim. İnanın, yurt dışından dâhi askıda pasta siparişi verenler oluyor. Siparişleri aldıktan sonra kişinin ismiyle birlikte siparişi teslim ediyoruz. Teslim edilen adresi de müşterilerimize gönderiyoruz” dedi.

“Bizi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve seviniyorlar”

Her gün onlarca çocuğun evine pastaları teslim eden yardımsever Ayşegül Bozbaş ise, çocuklara yardım etmenin tadının daha farklı olduğunu söyledi. Sosyal medyada kurmuş olduğu “İlmek İlmek Bin Minik Yürek” adlı projeyle çocuklara yardım göndermeye devam ettiğinin altını çizen Bozbaş, “Bu yardımlaşma grubunda gerek çevremizin gerekse de muhtarlarımızın bize bildirmiş olduğu ihtiyaç sahibi çocukları ve engelli çocuklarımızın evlerini ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızın doğum günü tarihlerini ve hayallerini öğreniyoruz. Ardından askıda pasta projesiyle gelen pastalarımızı ve hediyelerimizi aldıktan sonra çocuklarımıza teslim ediyoruz. Hiç haber vermeden gidiyoruz. Bizi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar ve seviniyorlar. Bu projeyle birlikte daha fazla çocuğa ulaşarak yardımlarımızı sürdürmeyi istiyoruz” sözlerini kullandı.