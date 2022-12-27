Eskişehir’de yaşayan Tahir Şener, arıların çalışmalarını gözlemleyebilmek için ‘Arıvaryum’ adını verdiği, ön yüzeyi camekândan ve ev içerisine akvaryum gibi yerleştirilebilen bir kovan tasarladı.

Eskişehir’de yaşayan Tahir Şener, arıların çalışmalarını gözlemleyebilmek için ‘Arıvaryum’ adını verdiği, ön yüzeyi camekândan ve ev içerisine akvaryum gibi yerleştirilebilen bir kovan tasarladı.

Eskişehir’de 20 yıldır arıcılık yapan Tahir Şener, ahşap ustalığını kullanarak kovan yapımına da başladı. Arıları çok seven ve günün çok büyük bir bölümünü onların bakımıyla geçiren Şener, arıların çalışma sistemini daha yakından incelemek ve detaylıca görmek istedi. Bu incelemeye imkân sağlayacak bir kovan projesi için kolları sıvayan Tahir Şener, ‘Arıvaryum’ adını verdiği bir kovan geliştirdi. Akvaryum gibi yaşam alanına yerleştirilebilen sistem, cam yüzeyinden dolayı arıların çalışmalarını izlemeye imkân sağlıyor. Camdan çıkarılan hortum ile dışarıya çıkan arılar, polen topladıktan sonra yine boru yardımıyla evin içerisindeki arıvaryuma geri dönüyor. Şener, kurduğu sisteme olan taleplerden memnunken, arıvaryumlar eğitim kurumları ve diğer yaşam alanlarında kendine yer buluyor.

“Bu bir gözlem kovanı”

Uzun yıllardır arılarla haşır neşir olan Tahir Şener, onların çalışmalarını gözlemlemek için böyle bir sistem geliştirdiğini aktardı. Arıvaryum hakkında bilgi veren Şener, “Arıyı gözlemlemek istedim, bunun için araştırmalarda bulundum. Yurtdışında buna benzer düzenekler gördüm ve onlardan örnek aldım. Arıvaryum adını verdiğim bir kovan ürettim. Camekân içeresine koyduğumuz arıyı gördük, buna bir hortum koydum, bu yolla dışarından içeri girmesine imkân sağladık. Bunlardan polen ve bal almayı hedefliyorum. Bu bir gözlem kovanı. Anaokullarından akademisyenlere kadar gözlem yapmak için bu kovanı tercih ediyorlar. Bu kovanda arının, yumurtlayışını, petek örüşünü, larvasını yani kısaca bütün işlemlerini şeffaf bir şekilde gözlemleyebiliyorlar” diye konuştu.

“Koah rahatsızlığına iyi geldiği söyleniyor”

Arıvaryuma olan taleplerden memnu olan Tahir Şener, sistemin nerelerde ve ne amaçla kullanıldığı konusunda da konuştu. Arıvaryumun sağlığa olan yararları hakkında da bilgilerin aktaran Şener, “Talep çok, herkes evine alıyor bu kovanı. Koah rahatsızlığına iyi geldiğini, apiterapi denilen bir sistemle olduğu akademisyenler tarafından söyleniyor. Bakıma ihtiyacı olmayan bir sistem, herkes evine, balkonuna, bahçesine asabilir. Sadece hortum için camda bir deliğe ihtiyacımız var. Çünkü dışardan arıların nefes alması gerekiyor. Aslında çocuklar içinde iyi, arının bal yapışını görüyorlar, bal bile alabiliyorlar. Şuan da fiyatı 2 bin TL, kurulumu biz yapıyoruz. Camını kırmadıktan sonra hiçbir tehlikesi yok. Bu kapak açılmaz kesinlikle” dedi.