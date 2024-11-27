Eğitim hayatında 41 yılı geride bırakan Özel Arı Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Ankara’da bir Otel’de düzenlenen programda, öğretmenler gönüllerince eğlenirken geleneksel altın çekilişi de renkli anlara sahne oldu.

Özel Arı Okulları Kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcıları Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman, Özel Arı Okullarının birbirinden seçkin akademik danışmanları ve eğitim öğretim kadrosunu bir araya getiren siyah sarı şölende, bu özel günün coşkusu doyasıya yaşandı.

Kurumun başarılarla dolu 41 yıllık yolculuğu, öğretmenlerine özel düzenlediği anlamlı bir programla kutlandı.

Kokteyl ve fotoğraf çekiminin ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kutlamanın açılış konuşmasını yapan Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Seva Demiröz “Öğrencilerimizin, velilerimizin, mezunlarımızın öğretmenler gününe dair sevgi dolu, saygı dolu kutlamaları, teşekkürleri; bu anlamlı buluşmada öğretim kadrosu üyelerimizin kurumumuzdaki 10. yıllarından itibaren, kıymetli emekleri anısına plaketlerini alacak olmaları, Arı kültüründe öğretmen olmanın ne kadar değerli olduğunun göstergeleridir.” dedi.

Arı Okulları Mezunlar Derneği, anlamlı bir mesajla bu özel günde öğretmenlerine duyduğu minnettarlığı dile getirdi: "Arı kültürü ile yetişen bireyler olarak öğretmenlerimizin emeklerini daima saygıyla hatırlıyor, Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz."

41. yılını yaşayan, kurulduğu günden bugüne aklı ve bilimi rehber edinerek öğrencilerinin mutlu, sağlıklı, başarılı ve çok yönlü bireyler olarak yetişmelerini sağlayan Özel Arı Okullarında; emek ve özverileriyle 10, 20 ve 35. hizmet yılını tamamlayan değerli eğitimciler plaketle onurlandırıldı.

Kutlamada konuşan ve her zaman öğretmenleri ile paylaşımda bulunmaktan büyük mutluluk duyan Kurucu Sıtkı Alp; “Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak bireylerin yetişmesinde en önemli teminat öğretmenlerdir”. diye konuştu.

Şölene dönüşen kutlama; Sak Odeon Orkestrasının performansı, gelenekselleşen altın çekilişi ve pasta töreni ile tamamlandı.