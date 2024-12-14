Bursa’da alkol denetimine takılan bir sürücü, polis ekibini dinlemeyerek telefonla konuştu. Trafik polisinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, alkolmetreyi üflemeyi de reddetti. Sürücünün arkadaşları ise aracın çekiciye bindirilmesini film izler gibi izledikten sonra cep telefonuyla kayda aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı’na uygulama atan ekipleri gören bir sürücü, uygulama noktasının yaklaşık 50 metre gerisine aracını park etti. Durumdan şüphelenen ekipler, aracın yanına giderek sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Arkadaşları ile beraber araçtan inen sürücü, polis memuruna aracın anahtarını vermedi. Ekibin sorularına cevap vermeyen sürücü, telefonla konuşarak bir de polis memurunu peşinden koşturdu. Polis memurunun "Beyefendi, telefonu kapatabilir misiniz" demesine sinirlenen alkollü yolcu, "Arkadaşım, bir konuşsun ya. Yapacağın işlemi yine yap. Ben de memurum. Çok ısrarcı olma" diyerek memurun işini yapmasına engel oldu. Telefonu kapatan sürücü alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Aracın çekiciye bindirilmesini kayda aldılar

Trafik ekiplerine kimliğini vermeyen sürücü, kimlik tespiti için karakola götürüldü. Sürücünün alkollü arkadaşları ise trafikten men edilen otomobilin çekiciye bindirilmesini film izler gibi izledikten sonra cep telefonları ile kayda aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Öte yandan, 16 ARS plakalı otomobil trafikten men edilirken, sürücüye toplamda 32 bin 935 lira para cezası kesildi. Sürücünün de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.