Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü, düzenlediği “Streamers 2” isimli etkinlikle Türkiye’de üniversite kulüpleri arasında yapılan en büyük organizasyonlardan birine imza atarken, etkinliğe katılan öğrenciler ünlü sosyal medya fenomenleriyle tanışma fırsatı yakaladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü, düzenlediği “Streamers 2” isimli etkinlikle Türkiye’de üniversite kulüpleri arasında yapılan en büyük organizasyonlardan birine imza atarken, etkinliğe katılan öğrenciler ünlü sosyal medya fenomenleriyle tanışma fırsatı yakaladı.

Yüzlerce öğrencinin yoğun talep gösterdiği ve güzel vakit geçirme fırsatı yakaladığı iki günlük etkinliğe, milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomenlerinden Tuğkan Gönültaş, Fırat Sobutay, Berk Keklik ve Sina Özer başta olmak üzere birçok ünlü katılım gösterdi. Öğrenciler, fuaye alanında bulunan etkinliklerle güzel bir gün geçirdikten sonra sosyal medya fenomenleriyle buluşarak, merak ettiklerini öğrenme ve sorma fırsatı yakaladılar. Etkinlikler boyunca salonun hınca hınç dolu olması ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalık dikkatlerden kaçmadı.

“Türkiye’nin en büyük sosyal medya etkinliği olduğunu düşünüyoruz”

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü CMYK Medya Günleri 14 Ekip Koordinatörü Elif Canlı, böyle bir organizasyonu düzenlemekten büyük gurur duyduklarını söyledi. Etkinlikte görünen her detayın 6 aylık bir çalışma süreciyle ortaya çıktığını belirten Canlı, “Biz yönetim kuruluna seçildiğimiz ilk günden bu yana ilk etkinliğimizi düzenledik. “Streamers 2” etkinliğini ortaya çıkarmak için çok çabaladık. Buraya gelen tüm konuklarımız çok yüksek isimler. Hepsinin ayrı şekilde iyi kitleleri var. Sosyal medya canlı yayın platformlarından en yüksek isimleri bir araya getirdiğimiz için iddialı olarak Türkiye’nin en büyük sosyal medya etkinliği olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Üniversitesi’nin bize gerçekten büyük katkıları oldu. Öncelikle buradan rektörümüze ve kulüp koordinatör başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Her zaman yanımızda olarak bizi desteklemeye devam ettiler. Zaten onların desteği olmasa bu kadar büyük bir etkinlik ortaya çıkaramazdık. Salon ve fuaye alanı konusunda da bizlere çok yardımcı oldular. Tekrardan Anadolu Üniversitesi’ne çok teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“Bu etkinliği düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz”

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Ünlü, organizasyonun şehirde çok büyük bir ses getirdiğini ifade etti. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerin çok keyifli vakit geçirdiğinin altını çizen Ünlü, “Bizim aslında üç tane etkinliğimiz var. Reklamcılık, yeni medya ve yenilikçi aktif projelerimiz var. Bu etkinliğimizde “Gaming” etkinliği olarak biliniyor. “Gaming” etkinliği olmasından dolayı sosyal medyanın büyük fenomenleri konuklarımız oldu. O yüzden etkinlik çok keyifli geçiyor. Fuaye alanında zaten sadece yemek ve içecek gibi alanlarda çalışmadık. Gelen konuklarımızın oynayabilmesi için bilgisayar ve oyunlar da kurduk. Kulübümüz kampüsün en büyük organizasyonlarından birisidir. Bu nedenle etkinliğe talep çok fazla oldu. Gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bu etkinliği düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz” sözlerini kullandı.