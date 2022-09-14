AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da yapılacak 8 bin 650 konutun 4 bin 700’ünün şehrin batısına inşa edileceğini belirterek, burada yeni konut projelerinin önünün açılacağını ifade etti. Gürkan, Kestel Çataltepe BESOB Sanayi Sitesi’nin de bu proje sayesinde ivme kazanacağının altını çizdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’da yapılacak 8 bin 650 konutun 4 bin 700’ünün şehrin batısına inşa edileceğini belirterek, burada yeni konut projelerinin önünün açılacağını ifade etti. Gürkan, Kestel Çataltepe BESOB Sanayi Sitesi’nin de bu proje sayesinde ivme kazanacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Bursa’da TOKİ tarafından 8 bin 650 konut inşa edilecek. 2+1 konutlar 608 bin, 3+1’ler ise 850 bin lira arasında değişecek. Konutlar için 240 vade imkanı sağlanırken, 2+1’ler için aylık ödeme 2 bin 280 lira, 3+1’ler içinse 3 bin 187 lira ödeme planlanıyor. Şehit yakınları, engellilere kontenjan sağlanırken, 31 Ekim’de sona erecek başvurularda hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Bursa’da konut yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

“Gürsu Dışkaya Mahallesi 360, İnegöl Karalar Mahallesi 480, Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi (TEKNOSAB) 3 bin 316, Karacabey Taşlık Mahallesi bin, Kestel Seymen Mahallesi 750, Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi 400, Büyükorhan Orhan Mahallesi 96, Harmancık 150, Keles 140, Orhaneli 268, Yenişehir Subaşı Mahallesi 140, Nilüfer bin 400, Orhangazi Arapzade Mahallesi 150 konut.”

Bursa’ya yapılacak konutları değerlendiren AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “Öncelikle bu proje son 100 yılın en büyük projelerinden bir tanesi oluyor. Bununla ilgili de Bursa’ya yapılacak konut ve iş yerleri de şehrimiz için çok önem arz etmektedir. Bursa’ya 8 bin 650 konutun yapılması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde, hem sanayileşen ve gittikçe büyüyen, göç alan Bursa için bu tür konut projeleri bizler için büyük önem taşıyor. Özellikle 8 bin 650 konutun, 4 bin 700’den fazlası şehrin batısına yapılacak. Orada TEKNOSAB diye bilinen sanayi bölgelerinin istihdam kaynaklı konut ihtiyacı vardı. Bununla ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, bu hassasiyeti gözetip, şehrin batısındaki sanayileşme ve nüfus yoğunlaşmasının önünü açarak ciddi bir kolaylık sağlamış oldu. Bunun için de bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. 2+1 dairenin 600 bin, 3+1’in 850 bin gibi rakamlara ve 240 ay vade ile verilecek olması özellikle vatandaşlarımız tarafından büyük bir müjde olarak değerlendirildi. Bunun için de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“20 yılda 1 milyon 170 bin konut yapmış bir partisiyiz”

“Önümüzdeki süreçte Bursa’da yapılacak olan konut hamlelerinin de önü açılacaktır. AK Parti hükümetleri için aslında sıradan bir olay gibi diyebiliriz. 500 bin konut hamlesinden bahsediyoruz ama 20 yıllık sürece baktığımızda 1 milyon 170 bin konut yapmış bir iktidar partisiyiz” diyerek sözlerini sürdüren Gürkan, “Yaklaşık yılda 60 bin, 5 yılda 300 bine yakın konut yapan bir iktidar partisiyiz. Bu 500 binlik konutu da rahatça gerçekleştirebiliriz. Son yılların en büyük hamlesi sadece Bursa değil, tüm Türkiye için ehemmiyet arz ediyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımızın üzerindeki bu olumlu etkisi sebebiyle de Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz” dedi.

Son olarak yarım kalan ve alt yapısının yüzde 87’si TOKİ tarafından yapılan Kestel Çataltepe BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) Sanayi Sitesi için de konuşan Başkan Davut Gürkan, “Çataltepe ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atarak vatandaşlarımıza müjdeler vereceğimize inanıyorum. Çataltepe BESOB projesi ile alakalı olarak daha önceden TOKİ bununla ilgili çalışma başlatmıştı. Burada 3 bine yakın iş yeri projesi başlatılmıştı. Bu başlangıç içerisinde bu bölgenin alt yapısının yüzde 87’si TOKİ tarafından yapılmış oldu. Daha sonradan BESOB, BESKOOP (BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi) tarafındaki ödemelerin aksaması sebebi ile biraz daha süreç askıya alınmıştı. Bu en son açıklanan büyük projenin Çataltepe’ye de bir ivme kazandıracağını, daha fazla gündeme gelmesine katkısı olacaktır. Dün TOKİ projesi açıklandıktan sonra ayaküstü TOKİ Başkanımızla görüştük, bununla ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atarak vatandaşlarımıza müjdeler vereceğimize inanıyorum” dedi.