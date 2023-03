Eskişehir’de bir işletmeye pompalı tüfekle ateş eden şahıs, dükkân sahibi tarafından etkisiz hale getirilirken, korku filmlerini aratmayan kurşunlanma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan bir fastfood restorana akşam saatlerinde İşletme sahibi Safiye Ermiş’in iddiasına göre Ahmet A. isimli bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda, işletmenin önce ön camı şahıs tarafından ateş edilerek kırıyor. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, Safiye Ermiş’in eşi, işletmenin arka tarafında bulunan ve ev olarak kullanılan bölüme kaçtı. Bunu gören Ahmet A., o bölümü gören cama doğru yönelip, banyoya sığınan Safiye Ermiş, eşi ve kızlarına doğru ateş etti. Yine iddiaya göre, banyo kapısının kapalı olmasına rağmen ateş etmeye devam eden şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar, şans eseri kapının arkasında bulunan Safiye Ermiş ve kızının da kafalarının üzerinden isabet almadan geçerek duvara saplandı. Daha sonra camın önünden tekrar dükkanın önüne gelen Ahmet A., ateş ederek kırdığı camdan içeri girerek ailenin bulunduğu bölüme ateş etmek istiyor. Tüfeğin tutukluk yapmasını fırsat bilen Safiye Ermiş’in eşi, saldırganın üzerine koşarak etkisiz hale getiriyor. Güvenlik kameralarıma anbean yansıyan saldırıdan sonra polise teslim edilen şahsın, daha önce de havalı silah olarak bilinen tüfekle etraftaki araç ve iş yerlerine zarar verdiği, bundan dolayı da Safiye Ermiş’in eşi dâhil, bölge esnafıyla sorun yaşadığı iddia edildi. Öte yandan olayda korku dolu anlar yaşatan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

“Sayısını ben bile hatırlamıyorum 25-30 elden fazla ateş etti”

Korku dolu saldırı anlarını anlatan işletme sahibi Safiye Ermiş, “Biz dışardaydık cenazem vardı, babam ölmüştü. Üstümü değiştirmek için banyo yapıp cenazeye tekrar dönecektim. İçeriye banyo yapmaya girdim, silah seslerini duyunca kapıyı kapattım bornozumu giydin. Dışarıda kızım vardı salonda onu da aldım banyoya girdik. Çamaşır makinesinin arkasına oturduk saklandık. Dışarıda zaten arkaya dolanıyor, pencereden bizim hepimizin banyoda olduğunu gördüğünde ateş etmeye başlıyor. Yani sayısını ben bile hatırlamıyorum 25-30 elden fazla ateş etti. Zaten bizi hedef almış öldürmek için gelmiş banyoya doğru geldi. Hepimiz banyodaydık kapıda zaten kocaman bir delik var. Kızımla yere çöktüğümde kurşunun tepemizden geçtiğini hissettik. Çünkü saçlarımızın hepsi havaya kalkmıştı. Hasar çok büyük zaten bilgisayar sitemler falan camlar içeride çamaşır makinesi banyo yani kullanılacak durumda değil” dedi.

“Bu şahıs sürekli herkesin malına, canına zarar veriyor”

Şahsın tekrar gelip saldırma ihtimalinden dolayı saldırganın tutuklanması isteyen Safiye Ermiş konuşmasına şöyle devam etti;

“Şu an ben bu şahsın tutuklanmasını istiyorum, çünkü burası bir işyeri iki çocuğumla beraber çalıştırıyorum. Tek başımayım, bayanım, beni koruyacak kimsem yok. Bu şahsın tutuklanmasını istiyorum, şahıs herkesin arabasına burada zarar veriyor, daha önceden de işyerime gelip olay çıkarmıştı zaten adli belgelerde bu gözükür. Şikâyetçi oldum ama bir şey olmadı. Bu şahıs madde müptelası, zaten ikinci katta perdeyi yırtıp kendini gizleyip ateş ediyor. Bütün civar esnafın arabalarının camları kırık, benim arabamın da camı kırık. Geçen yıl karşıdaki tekel bayisine de saldırmıştı, onun da camlarını kırdı, maddi hasar verdi. Bu şahıs sürekli herkesin malına, canına zarar veriyor. Ben bu şahsı serbest bırakılmasını istemiyorum çünkü buraya her an gelip zarar verebilir tekrar.”