Afyonkarahisar’da bir şahsın, kundakladığı aracı yakarken alevlerin arasında kaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kundakçının yaralanıp yaralanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Olay, Kanlıca mahallesindeki TOKİ konutlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, konutlarda oturan Hasan A.’nın 06 DCK 774 plakalı hafif ticari aracı sabaha karşı kundaklama sonucu yakalandı. Araçta çıkan yangını gören çevre sakinlerinin itfaiye haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yangı sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin kaldırımdan yürüyerek olay yerine geldiği ardında birisinin gözcülük yapıp bir diğerinin ise park halindeki araçların yanına gelip daha sonra Hasan A.’nın aracının üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra çakmağı çaktığı gülüyor. Olayda kundakçı çakmağı çaktıktan sonra ise adeta gece gündüze dönerken, parlama esnasında ise kundakçının da alevlerin arasında kaldığı gözlendi. Kundakçının daha sonra kendisine gözcülük yapan şahıslar birlikte kaçtıkları görülürken, olayın hemen ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis kundakçı ve ona gözcülük yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.