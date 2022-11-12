Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde kurulan ve 28 kişiden oluşan ROBİLSA takımı, Romanya’da katıldıkları yarışmada insansız hava araçları kategorisinde dünya birincisi oldu.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde kurulan ve 28 kişiden oluşan ROBİLSA takımı, Romanya’da katıldıkları yarışmada insansız hava araçları kategorisinde dünya birincisi oldu.

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencileri, Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan ve 16 ülkeden 115 takımın katıldığı International UPB Robofest Robochallenge Air Race’de İHA kategorisinde dünya birincisi oldu. Daha önce de bilim ve teknoloji alanında pek çok kez başarılı çalışmalar yapan ROBİLSA takımı, ay yıldızlı bayrağımızı birincilik basamağında dalgalandırmanın gururunu yaşıyor. Uluslararası alanda robotik çalışmaların yarıştığı ve 16 ülkeden 115 takımın 723 yarışmacıyla katıldığı yarışmada hem ülkemizi hem de Afyonkarahisar’ı temsil ederek dünya birinciliği gururunu yaşatan ROBİLSA, 2016 yılında Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde kuruldu.

BİLSEM Müdürü Hakan Gümüş, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Gümüş; “4 - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen İnternational Robofest Robochallenge yarışmasında kurumumuzun ROBİLSA takımı kendi kategorisinde dünya birinciliğini elde etti. Takımımız yarışmaya İHA kategorisinde katıldı. İHA’da kodlama yaparak ona çeşitli görevler tanıtılarak yarışma içinde performans göstermesine yönelik bir çalışmaydı. Bu performansta birincilik sağlayarak dünya birincilliğini sağlayan aynı zamanda bayrağımızın orada dalgalanmasıyla bizi gururlandıran takımımızın danışman öğretmenlerini, öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak sadece bu yıl değil uzun yıllardır ulusal anlamada birçok yarışmada ilimizi temsil ederek Türkiye dereceleri elde ettik. En büyük hedefimiz takımımızla uluslararası alanda ilimizin adını duyurmak, bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bu yıl bunu da gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

ROBİLSA takımının bir üyesi olan öğrenci Berra Pamuk; “Takımımı ROBİLSA’nın bir üyesiyim. ROBİLSA, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nde 2016 yılında kurulan bir teknoloji takımı. Takım olarak 28 kişiyiz ve arkadaşlarımızla burada bilim ve teknoloji alanında çeşitli çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Öğrenci Egemen Bozca ise katıldıkları yarışmaları şöyle anlattı:

“2016 yılından beri ROBİLSA takımının bir üyesiyim. 2016 yılında ilk kez katıldığımız Bilrotek yarışması, sonrasında TUBİTAK’ın düzenlediği ortaokullar arası ve liseler arası araştırma yarışmalarında, TEKNOFEST’in düzenlediği insanlık yararına teknolojiler, sualtı teknolojileri ve liseler arası insansız hava araçları yarışmalarına defalarca katıldık ve Türkiye derecesi aldık.”

ROBİLSA takımının bir üyesi olan BİLSEM öğrencisi Yüksel Yurtbahar ise ülkemize dünya birinciliği kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Bu yıl Bükreş’e giderek orada düzenlenen 16 ülkeden 100 takımın katıldığı bir yarışmaya gittik. Burada yarışmaya Air Race kategorisinde katıldık ve birinci olduk. Bu kategoride amacımız yaptığımız drone ile beraber bir çizgiyi izleyerek tamamen otonom bir şekilde hareket etmekti. Bu görevi en başarılı şekilde tamamlayarak yarışmada birinci olduk. Yarışmada hem Afyon’umuzu hem de ülkemizi Türkiye’mizi temsil ederek hem kendimizi hem de ülkemizi gururlandırmış olduk. Birincilik yerinde de bayrağımızı gururla açmış olduk.”