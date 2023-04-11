Afyonkarahisar’ın meşhur haşhaş bitkisinden elde edilen doğal yağın faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemine, uykusuzluğa ve göz sağlığına iyi geldiği bilinen haşhaşın yağı mutfaklarda da tercih ediliyor.

Özellikle hamur işlerinde ve kızartmalarda kullanılan haşhaş yağı ile hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlanıyor. Haşhaş bitkisinin tohumlarından elde edilen haşhaş yağını el değmeden üretip iç ve dış piyasada pazarlayan Hasan Arabacıoğlu, bitkilerden yağ çıkaran 4. kuşak işletmeci olduğunu söyledi. Arabacıoğlu, haşhaşın faydalarını şöyle sıraladı:

“Haşhaşın ağrı kesici özelliği vardır. Baş ağrısına iyi gelir, mide ve kalp dostudur. Göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Tıbbın araştırdığı konular bunlar. Uykusuzluğa, kabızlığa iyi gelir. Ben 4. kuşak haşhaş imalatçısıyım. Eskiden Afyon’daki tüm evler bunu yemeklerinde kullanırdı. Ama şimdi nesil değişince haşhaş yağına talep yüzde 20’lere düştü.”

“Haşhaş yağı, tüm kızartma ve hamur işlerinde kullanılır”

Afyonkarahisar ve çevre illerin geçmişte sürekli haşhaş yağını tercih ettiğini söyleyen Arabacıoğlu, şöyle konuştu:

“Haşhaş yağı, tüm kızartma ve hamur işlerinde kullanılır. Biz bu yağla büyüdük. Yani bizim neslimizin sağlıklı olmasının bir nedeni de haşhaş yağı ile büyümemizdir. Doğru yöntem, görmüş olduğunuz bu makinede el değmeden soğuk sistemle üretilen yağdır. Yağın hiçbir homojenliğini ve özelliğini bozmadan işlemektir. 15 -20 gün krom tanklarda dinlendirip daha sonra filtre edip piyasaya sunmaktır. Hamdır ve Afyon çevresindeki tüm iller geçmişte hep haşhaş yağı yemiştir.”