Afyonkarahisar ile özdeşleşen termal turizm, ara tatil ve bayram tatilinin birleşmesiyle hareketlendi ve otellerde yaklaşık yüzde 90 doluluk oranı oluştu.

Afyonkarahisar’daki şifalı termal sular bayram tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Termal oteller yüzde yüzde 90 doluluk oranı ile bayram tatilinde misafirlerini ağırlayacak. Bedenen ve ruhen dinlendiren sıcak suları tercih eden vatandaşlar, günler öncesinden rezervasyonlarını yaptırdı.

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, yaşanan deprem felaketiyle birlikte zor bir dönem geçirdiklerini söyleyerek o süreçte kapılarını depremzedelere açtıklarını ifade etti. Gümüşhan, şöyle konuştu:

“Aslında baktığınızda 2023 yılına çok iyi başlamıştık. Sömestr tatili vardı hem de kış tatili nedeniyle iyi başladık. Sonradan bildiğiniz gibi ülkemizde bir deprem meydana geldi. İlk önce depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor bir dönem geçirdik uzun süre. Afyonkarahisar’da tüm otellerde Valilik koordinesinde depremzedeleri ağırladık.”

Gümüşhan, ramazan ayında da sektörün hareketsiz olduğunu belirterek bayramla birlikte Afyonkarahisar’daki termal otellerin tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Gümüşhan, şöyle devam etti:

“Böyle bir süreç geçti, sonra ramazan ayı girdi. Ramazan ayı Afyonkarahisar’da sakin geçiyor. Misafirlerimiz oteli pek tercih etmiyorlar. Evlerinde ramazan yapıyorlar. Ama ramazan bitimiyle bayramla beraber hareketlilik başlıyor Afyonkarahisar’da. Artık ramazan bayramına 10 gün kaldı. Şuan Afyonkarahisar’daki tüm otellerimiz yaklaşık yüzde 85 -90 doluluğu yakaladılar bazıları hatta yüzde 95’i yakaladı. Ortalaması yüzde 90-95 civarında. 10 günlük süremiz var. Bu sürede tüm otellerimiz yüzde 100 dolacaktır. Yine misafirlerimiz hafta sonuna denk geliyor. Tüm otellerimizde animasyonlar, aktiviteler var. Misafirlerimizin rahat edeceği bir şekilde. Çocukların da eğleneceği şekilde. Tüm misafirlerimizi bayramda Afyonkarahisar’a bekliyoruz.”