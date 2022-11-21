Evcil hayvanlar için getirilen çip zorunluluğu sebebi ile 31 Aralık 2022’ye kadar çip taktırılmayan hayvanların sahiplerine para cezası uygulanacak. Bu çerçevede Afyonkarahisar’da şimdiye kadar 511 kedi, 675 köpek çiplenerek kayıt altına alındı.

Evcil hayvanlar için getirilen çip zorunluluğu sebebi ile 31 Aralık 2022’ye kadar çip taktırılmayan hayvanların sahiplerine para cezası uygulanacak. Bu çerçevede Afyonkarahisar’da şimdiye kadar 511 kedi, 675 köpek çiplenerek kayıt altına alındı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde 511 kedi ve 675 köpeğe çip takıldı. Yıl sonuna kadar çip taktırılmayan evcil hayvanlar için sahiplerine para cezası uygulanacağından, çipleme işlemlerinin aralık ayında yoğunlaşması bekleniyor. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, konuyla ilgili bilgi vererek hayvan sahiplerini uyardı. Acar, Afyonkarahisar’da şimdiye kadar 1000’den fazla evcil hayvanın çiplendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“26 Şubat 2018 tarihinde çıkan kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması ile ilgili yönetmelikten itibaren biz Afyonkarahisar’daki bu tip evcil hayvanların kayıt altına alınması işlemlerini yapıyorduk 26 Nisan 2022 tarihinde çıkan yönetmelikle bu süre 1 yıl uzatıldı ve şuan yıl sonuna kadar kayıt işlemlerimiz devam ediyor. Bu süre zarfında biz Afyonkarahisar’da toplam 511 adet kedi, 675 adet köpeğin kayıt altına alınması işlemini gerçekleştirdik. Kayıt altına alınması işlemini de deri altına enjeksiyon yöntemiyle yapmaktayız. Şuanda mikroçipte de özellikle hayvanlara deri altına ağrısız, acısız ve hayvan refahına uygun şekilde kayıt altına alma işlemini devam ettiriyoruz. Bu işlemi enjeksiyon yöntemiyle yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlarda ağrı, acı veya enfeksiyon benzeri durumlar kesinlikle ortaya çıkmıyor. En sağlıklı yöntem olarak uygulanıyor ve şu ana kadar uyguladığımız hiçbir hayvanda olumsuz bir durumla karşılaşmadık.”

Mikroçip uygulamasının gerekçelerini anlatan Acar, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Hayvan sahiplerine özellikle bu durumu hatırlatmak istiyorum ve bir an önce mikroçip işlemlerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Söylediğimiz gibi yönetmelik gereği de bu yılın sonunda bu işlem sona erecek. Bundan sonra cezalı duruma düşmemeleri için hayvanlarını bir an önce kayıt altına aldırmalarını tavsiye ediyoruz. Çip uygulamasındaki amaç; hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadelede bir etkinlik sağlamak ve bu hayvanları kontrol altına almak. Özellikle sokağa bırakılan hayvanlarda hayvan sahiplerinin belirlemek ve hayvan refahını da üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor burada. Bundan dolayı hayvanları kayıt altına alıyoruz.”

31 Aralık’tan sonra yeni sahiplenilen veya 6 aya kadar olan hayvanların çiplenebileceğini söyleyen Acar, şöyle devam etti:

“31 Aralık 2022 tarihine kadar biz her yaştaki hayvanı kayıt altına alıyoruz ama bu tarihten sonra artık yeni edinilen veya 6 aya kadar olan hayvanların kayıt altına alınması işlemi devam edecek. Sahip değişikliği olan veya bakım evlerinden, barınaklardan yeni edinilen veya yeni doğan hayvanların kayıt altına alınma işlemleri devam edecek ve özellikle hayvan sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt işlemlerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”