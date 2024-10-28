Özel Adıyaman Doğa Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve okul yönetimi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan öğrenciler tarafından Cumhuriyetimin 101.yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan gösteriler salondaki herkesin büyük beğenisini aldı.