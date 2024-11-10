Özel Adıyaman Doğa Koleji’nde 10 Kasım Atatürk’ü anma programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen anma törenine DoğaKoleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve okul yönetimi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde rahmetle anıldı.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan gösteriler salondaki herkesin büyük beğenisini aldı.