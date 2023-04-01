Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Roman vatandaşlar için açılan okuma yazma kurslarına yerli halk da katıldı. Kursa katılan ve babasının ‘kızsınız’ diyerek okula göndermediği 59 yaşındaki Hacer Kaçar ise yıllar sonra okuma yazma öğrenecek olmanın sevincini yaşıyor.

Dinar Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) projesi ile ilçede Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanat ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerine devam ediyor. Proje çerçevesinde Roman vatandaşlar için okuma yazma kursuna yerli halktan da katılım olunca kursiyer sayısı yaklaşık 20’ye ulaştı. Geçtiğimiz ay başlayan kursa kadın ve erkekler olmak üzere her yaş grubundan katılımın yoğun olduğu gözlendi.

“Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele eğitimleri de veriyoruz”

SODAM Müdürü Musa Tokgöz, bakanlık tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde SODAM’ın ilçede faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekti. Tokgöz, “Projemiz Roman vatandaşlara yönelikti. Proje çerçevesinde Roman vatandaşlarımıza meslek edindirme kursları verilirken aynı zamanda iletişim ve eğitsel kurslar da veriliyor. Bu kursların içerisinde okuma yazma ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele eğitimleri de veriyoruz” dedi.

“A-B harflerini öğrenmek için buraya geldik”

Kursiyerlerden Gökhan Durmaz, çocukken okula gittiğini ancak başaramayacağını düşünerek okulu bıraktığını dile getirdi.

Kursiyerlerden Ela Yağız ise okuma yazmayı bildiğini ancak ilerletmek için kursa katıldığını ifade etti.

Kursun en yaşlı üyelerinden 59 yaşındaki Hanife Kaçar ise kursta olmaktan memnun olduğunu kaydetti. Kaçar, “Babam rençperdi ve işlerimizi ilerletelim diye okula göndermedi. Babam ‘kızsınız’ diyerek okula göndermedi. Biz de cahil kaldık ve her yerde zorluk çekiyoruz onun için ‘A-B’ harflerini öğrenmek için buraya geldik” dedi.

Kursun yaklaşık 2 ay daha devam edeceği belirtildi.