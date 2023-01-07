İnhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 500 kişinin katıldığı yaklaşık 11 kilometrelik ’2. Geleneksel Doğa Yürüyüşü’ renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

İnhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 500 kişinin katıldığı yaklaşık 11 kilometrelik ’2. Geleneksel Doğa Yürüyüşü’ renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bilecik İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe daire amirleri ve çalışanları ve 350 üniversite öğrencisi katılım sağladı. İlçeye bağlı Akköy köyünden başlayarak 8 kilometre yürüdükten sonra Akkum Mahallesi’nde kısa bir mola verilirken, vatandaşlara ikramlar verildi. Üç kilometre daha yürüyerek ilçe merkezine varılmasıyla etkinlik sona erdi.

“Bu program çerçevesinde eğlendik, yürüdük, sosyalleştik”

Bilecik Şeyh Edebali KYK yurdunda kalan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkısı ile programa katılan Emre Bulutoğlu, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İnhisar Belediyesi arasında yapılan program çerçevesinde 10 kilometre kadar yol yürüdük. Bu program çerçevesinde eğlendik, yürüdük, sosyalleştik. Yorulduk ama eğlenceli bir programdı. Bu program için önce Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere, İnhisar Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz böyle bir faaliyeti bize sunduğu için. Bunun için de başta Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ve İl Müdürlüğünde çalışanlara herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Meyvelerin arasından geçe geçe, yiye yiye geldik"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Halime Hatun KYK yurdunda kalan Aslı Koçbay, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile geziye geldik. 10 kilometre kadar yol yürüdük. Bayağı yorulduk, ama güzel bir yürüyüştü. Böyle meyvelerin arasından geçe geçe, yiye yiye geldik. Güzeldi, eğlenceliydi. İnşallah devamı gelir” dedi.

“Amacımız hem gençleri bir arada birleştirmek hem de çevremizi diğer yerlerdeki insanlarımıza tanıtmak”

Yürüyüş amacını belirten İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “2’ncisini düzenlediğimiz doğa yürüyüşü yaklaşık şu anda 500’e yakın bir katılımcıyla birlikte ilçemiz Akköy köyümüzde toplandık ve oradan dağların arasından yaklaşık 8 kilometre yürüyerek geldik. Şu anda Akkum’dayız. Şu anda gördüğünüz gibi tüm öğrenciler, katılımcılara ikramlarımız vardı onları ikram ediyoruz. Hem gençleri bir arada birleştirmek hem de çevremizi diğer yerlerdeki insanlarımıza tanıtmak amacıyla ikincisini düzenliyoruz” dedi.

“İlçemizde ki tarihi ve kültürel doğal güzellikleri buraya gelen insanlarımıza anlatmak”

İnhisar ilçesinde bulunan tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri insanlara anlatmak gayesinde olduğunu söyleyen Başkan Kepez, “Geçen senede bu etkinliği bizim Gedikkaya mağaramız vardı. Orada yapmıştık bunu, 7 kilometrelik bir mesafede. Şimdi amacımız ilçemizi tanıtmak, ilçemizde ki tarihi ve kültürel doğal güzellikleri buraya gelen insanlarımıza anlatmak. Burada tarihi yerlerimizde var. Mesela Harmanköy’de Harmankaya kanyonumuz var, Abdullah Mihalgazi türbemiz var. İnhisar’da Suuçtu şelalesi var. Sakarya nehri meşhur zaten ilçemizin tam ortasından geçiyor. Ustad Necip Fazıl’ın adına türküler yazdığı Sakarya bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

“Ürünün birisi bitiyor, birisi geliyor”

İnhisar ilçesinde tarım ve seracılık bakımından çok zengin olduğunu belirten Başkan Kepez, “Tarım burada çok yaygın, zengin. Seracılık oldukça gelişmiş vaziyette. Şu anda da tam bir nar mevsimi. Bundan 2 hafta öncede zaten nar hasat şenliği yapmıştık. İlçemizde yetişen nar türü çok farklı. Başka yerlerde de görülmeyen devedişi dediğimiz bir nar cinsimiz var. Şuan da insanlarımız nar toplayıp satmak ile meşguller. Bundan sonra da seralarda soğan, marul, maydanoz üretmeye devam ediyor. İlçemizde seralar ve bahçelerimiz hiçbir zaman boş kalmaz. Ürünün birisi bitiyor, birisi geliyor. Netice olarak burada yaşayan hiç kimse çalıştığı zaman aç kalmaz, karnını doyurur. Ben tüm hemşerilerimize, Bilecik ve diğer yerlerdeki insanlarımızı bu vadiyi görmeye, gezmeye davet ediyorum. Gerçekten doğal ve harika güzelliklerimiz var. Henüz daha sanayileşme girmediği için buralara alan tabiat bakir. Yani tam bozulmamış doğal güzelliklerimiz var. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha büyük gruplar halinde buluşmak dileğiyle”