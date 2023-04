Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla temizlik maksadı ile halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan halı yıkama fabrikası işletmecisi Umut Özdemir, “Unutmamak lazım ki vatandaşlar halılarını yılda ortalama bir kere yıkattırıyor. Ortalama bir halı fiyatının 4 ila 5 bin lira arasında değiştiği bu günlerde yıkama ücretinden 30 lira kar etmek için ince hesaplar yapıp, bilmediğiniz firmalarla anlaşmayın. Aksi takdirde binlerce liralık halınızdan olabilirsiniz" dedi.

Eskişehir’de 13 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Umut Özdemir, yaklaşan bayram öncesinde halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Halı yıkama işleminde kullanılan şampuandan suya kadar her detayın önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Havaların ısınmasıyla sezonumuz başladı. Haliyle bayram öncesinde yoğunluğumuz da başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk söz konusu oldu. Halı yıkamada tecrübe çok önemli. Deterjan, su dengesi ve pH değerleri çok önemli. Biz bunların araştırma ve geliştirmesini yıllar boyu tamamladık. Metrekaresi 20 liranın altında halı yıkama işlemi mümkün değil, ucuz hizmet size her zaman zarar verecektik. Halılar artık çok değerli, satın alırken çok yüksek meblağlara alıyoruz. Unutmamak lazım ki vatandaşlar halılarını yılda ortalama bir kere yıkattırıyor. Ortalama bir halı fiyatının 4 ila 5 bin lira arasında değiştiği bu günlerde metrekarede 2 ya da 3 lira, toplam yıkama ücretinden 30 lira kar etmek için ince hesaplar yapıp, bilmediğiniz firmalarla anlaşmayın. Aksi takdirde binlerce liralık halınızdan olabilirsiniz. Bu hususta kullandığınız deterjanın kalitesi çok önemli, halınız bozulursa 30 lira size çok yüksek maliyetlere gelir. Halınızdaki en büyük tehlike kullanılan malzemelerdir. Yani organik ve kaliteli bir halı yıkama şampuanı kullanılmazsa halı ağarma yapabilir. Bizim yanma olarak isimlendirdiğimiz ağarma durumu olduktan sonra artık yapacak hiçbir şey yok demektir. Kullanım dışı kalıyor. Ağır kimyasal halılarda yırtılma ya da deformasyon da oluşturabiliyor. Bu da birkaç sene sonra halınızda yırtılma ya da kelleşmeye, yani tüylerinde azalmaya sebep olabiliyor. Malum, halıları yıkatmak için bayram önü ve yaz sezonu geldi. Bayrama 3 gün kalaya kadar halı alımlarına devam ediyoruz ancak sizden ricamız, bizi birkaç gün önceden aramanız bizler için yeterli olacaktır çünkü servis yoğunluğu olduğu için halı yıkama hizmeti aradığınız an gelebilen bir hizmet değildir” dedi.