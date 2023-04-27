Bursa’da bulunan ve 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi ilçe olan İznik’te, 2500 yıllık surlara sprey boyalar ile “dünyanın en güzel annesi” yazdılar.

Bizans, roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere 4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi bir skandal yaşandı. İznik’i çevreleyen 2500 yıllık surların Lefke kapı bölümünde kimliği belli olmayan gençler sprey boyalar ile anne sevgilerini dile getirdi. Vatandaşlar ise gençlerin sur’a yazı yazdığı o anı fotoğrafladı. Tarihi surla ‘dünyanın en güzel annesi’ yazan gençlerin kim olduğu polis tarafından araştırılıyor.

Bölgeye gelen turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Mesaj güzel ama yeri burası değil

İznik sahilinde turizm işletmecisi Ali Karaman, “Ben sahilde turizm işletmecisiyim. Yazılan yazı aslında güzel bir yazı ama yeri değil. Burası tarihi bir yer. İznik’e yüzlerce binlerce turist geliyor. Tarihi surlarda bu tür yazılar yazılması çok yanlış” dedi.