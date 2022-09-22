Eskişehir’de 250 bin dönüm tarım arazisine ekilen tohumluk ayçiçeğinin hasadına başlandı. Verimden memnun olan üretici, verilen fiyatların girdilerini karşılamayacağı düşüncesinde.

Eskişehir’de 250 bin dönüm tarım arazisine ekilen tohumluk ayçiçeğinin hasadına başlandı. Verimden memnun olan üretici, verilen fiyatların girdilerini karşılamayacağı düşüncesinde.

Eskişehir’de tohumluk ayçiçeği hasadına başlandı. Bu il genlinde 250 bin dekar ekilen ayçiçekleri, üreticinin anlaşmalı olduğu firmalara satışı gerçekleşecek. Yağ üretimine yarayan ayçiçeğine göre daha hassas koşullarda yetiştirilen üründe, yağışında etkisi olarak verim istenilen düzeyde. Veriminden mutlu olan üreticiler, verilen fiyatlardan ise mustarip. Kilogram fiyatı 15 lira olarak beklenen fiyatın, 10 lira civarlarında seyretmesi üreticileri üzüyor. Üreticiler yağ için kullanılan ayçiçekten nerdeyse 5 kat daha fazla fiyata satışı gerçekleştirilen tohumluk ayçiçek fiyatlarının, iyileştirilmesini bekliyor.

“Yağ için kullanılandan daha zor üretilen bir ayçiçek türü”

Konuyla ilgi konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların verimi arttırdığını belirtti. Çiftçilerin verimden memnun olduğunu belirten buluşan, “Geçtiğimiz yıla baktığımızda değişikliler var. Ürün planlamasının burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Burada en büyük sıkıntımız zirai girdilerimiz. Bu sene tabii ki 10-20 kilogram kadar yağışlarımız fazla. Bütün bu bölgemizde yağışların etkisi var. Ama sıkıntımız şu ki geçen yılki maliyetlerle bu yılki maliyetler aynı değil bu üreticiyi zorluyor. Tohumluk ayçiçek hassas bir konu. Tohumluk ekilerken başka bir ayçiçek tarlasının civarda olmaması gerekiyor. Yağ için kullanılandan daha zor üretilen bir ayçiçek türü. Bu tohumun önemli oluşunun bir diğer nedeni de tohum olmaz ise dışa bağımlılık oluşacaktır. Normal ayçiçeğin beş katı fiyatının verilmesi çok yerinde bir konu” dedi.

“Beklentimiz en az 15 TL ’idi”

İl genelinde 250 bin dönüm kadar tohumluk ayçiçek ekildiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, fiyatalar hakkında konuştu. Verilen fiyatların beklentinin çok altında olduğunu belirten Buluşan şöyle konuştu;

“Eskişehir’de 250 bin dönüm kadar tohumluk ayçiçek ekilmiş tarım arazi var. Bu alan geçtiğimiz yıla göre daha fazla. Bunun nedeni ayçiçeğin öneminin son dönemlerde artmasıyla alakalı. Artık destekler değil de teşvikler üzerinden gitmemiz daha iyi olacak. Ayçiçek yokluğundan dolayı artan fiyatlar ürünün önemine dikkat çekiyor. Ayçiçek fiyatlarının çok düşük olması bizi üzüyor. Beklentimiz en az 15 TL ’idi ama şuanda piyasa 10 liradan gidiyor. Üreticimiz ucuz diye, elindeki ürünleri satmayı düşünmüyor. Ayçiçek yağının fiyatı ayrı bir sorun. Biz burada Ayçiçek üretiminde maliyetimiz çok fazla ama sattığımız fiyat çok düşük. Yani yetkililerden 10 lira olan bu fiyatların 15 lira civarlarına çekilmesini bekliyoruz.”