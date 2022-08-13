Belçika’da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet Héloise’nin hayatı okulda tanıştığı Türk öğrenci ile adeta sil baştan değişti. Arkadaşından İslam dinini öğrenen ve onunla memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gelen Héloise, Müslümanlığı tercih ederek Leyla ismini aldı.

Belçika’da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet Héloise’nin hayatı okulda tanıştığı Türk öğrenci ile adeta sil baştan değişti. Arkadaşından İslam dinini öğrenen ve onunla memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gelen Héloise, Müslümanlığı tercih ederek Leyla ismini aldı.

Belçika’nın Virton şehrinde yaşayan Anizet Héloise’nin (21) hayatı gittiği üniversitede okul arkadaşı Kibriya Palıt ile tanışmasının ardından değişti. Palıt’tan İslam dinini ve Müslümanlığı öğrenen Anizet Héloise adeta dünyasının aydınlanması ile İslam’a geçmeye karar verdi. Kibriya Palıt ailesi ile yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine Anizet Héloise’yi de getirdi. Yaklaşık 10 gün burada kalan Anizet Héloise kararını vererek Müslümanlığa geçmek istediğini arkadaşı Palıt’a söyledi. Bunun üzerine Palıt, Anizet Héloise ile birlikte Emirdağ İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde Kelime-i Şehadet getiren Anizet Héloise Müslüman oldu. Gözyaşlarını tutamayan Anizet Héloise, İslam dinini seçmesinin nedenini ise İslam’ın mantıklı bir din olması, sorularına cevap bulması ve huzur duyması olarak ifade etti. Müslüman olduktan sonra Leyla ismini alan Anizet Héloise’ye, Aydınalp tarafından ihtida belgesi verilerek Kur’an-ı Kerim hediye edildi.