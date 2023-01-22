Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköyü sakinleri, 9 metrelik gövde çapı ve yaklaşık 30 metrelik yüksekliğiyle 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen selvi ağacının tescillenip koruma altına alınmasını istiyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköyü sakinleri, 9 metrelik gövde çapı ve yaklaşık 30 metrelik yüksekliğiyle 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen selvi ağacının tescillenip koruma altına alınmasını istiyor.

Ezine ilçesine bağlı Pazarköy köyünde yaşayan Mesut Yalçın’a ait babadan kalma tarlasında bulunan ve kaç yaşında olduğu tam olarak bilinmeyen selvi ağacı, gövdesinin büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Köyde yaşayan hiç kimse ağacın yaşını bilmiyor. Ancak köyün yaşlıları, büyüklerinden ağacın varlığıyla ilgili birçok hikaye dinlediklerini, gövde çapı 9 metre büyüklüğe ulaşan ağacın en az 2 bin 500 yıllık olabileceğini belirtiyor. Bunun için de yetkilileri köye davet ederek, ağacın kesin yaş tespitini yapmalarını ve ağacın tescillenip, koruma altına alınmasını istiyor.

Pazarköy’de selvi ağacının bulunduğu tarla sahibi Mesut Yalçın, “Tarlamızın içinde selvi ağacı bulunuyor. Bu ağaç tarihi bir ağaçtır. Yetkililerden, bu ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz. Köyün büyükleri bu selvi ağacının 2 bin 500 yıllık olduğunu söylediler. Bizde tarlamızın içinde bu ağacı bu zamana kadar koruduk. Ama bundan sonra bu ağaç yaşasın, ömrü uzun olsun diye yetkililerden bu ağacın tescillenip, korunmasını talep ediyoruz. Benim çocukluğum bu ağacın altında geçti. Bu tarla hep ceviz ağacıydı. Bu ağaç Ezine bölgesinin en tarihi ağacı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Pazarköyü Muhtarı Oktay Akay, “Pazarköy köyümüz Ezine ilçemize 7 kilometre uzaklıktadır. Köyümüzün girişindeki tarla içindeki bu selvi ağacının yaklaşık 2 bin 500 yıl olduğu söylenmektedir. Bu selvi ağacının koruma altına alınmasını istiyoruz. Yıllar önce bu ağacın bir kısmı yandı. Tarla sahibi kendi imkanlarıyla bu ağacı bu zamana kadar korudu. Ama biz yetkililerden tescil altına alınmasını istiyoruz. Ağacın tescillenip koruma altına alınmasıyla köyümüzün de adı duyulacaktır. Bu selvi ağacı koruma altına alınmaya değer. Bu ağacın yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğunu söyleniyor ama bu ağaç tescillenip, koruma altına alınırsa kaç yıllık olduğu zaten ortaya çıkacaktır” diye konuştu.