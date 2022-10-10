Afyonkarahisar’da bir şahsın lokantanın önündeki 1 koli ayranı çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay karşısında şaşıran lokanta sahibi ise şahsın hırsızlık yapması yerine kendilerinden istemesi halinde ayranı verebileceklerini söyledi.

Afyonkarahisar’da bir şahsın lokantanın önündeki 1 koli ayranı çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay karşısında şaşıran lokanta sahibi ise şahsın hırsızlık yapması yerine kendilerinden istemesi halinde ayranı verebileceklerini söyledi.

Olay, kent merkezi Bankalar Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde ismi belirlenemeyen bir şahıs kaldırımda yürürken lokantanın önünde ayran dağıtıcı tarafından bırakılan ayran kolilerini gördü. Şahıs önce sağı solu kolaçan etti ardından üst üste istiflenen ayran kolilerinden birini alıp yanında getirdiği poşetin içerisine koyarak gözlerden uzaklaştı.

Sabah erken saatlerde dükkanını açmak için gelen İhsan Gümüşdede, olayı güvenlik kameralarını izleyince fark ettiklerini ifade ederek, “Burada ayran kolilerimiz vardı, vatandaşın birisi sabah erken saatlerde almış gitmiş. İhtiyacı varsa biz buradan verebiliriz, ama böyle bir olayda hem ayran satan kişiyi hem de bizi zan altında bırakıyor. Şikayetçi olmayacağız çünkü bir koli ayranın peşinde değiliz. Ama dediğim gibi ayran firması ile bizim aramızda eksiklik çıkıyor, o yüzden bir daha olmasa seviniriz” dedi.