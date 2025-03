Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Özdurdu, "Kadınlar, toplumsal yapımızın temel taşı, geleceğimizin mimarıdır. Onların emeği, sevgisi ve fedakârlığı olmadan ne ailemizi ne de toplumumuzu güçlü kılabiliriz. Kadınlarımız sadece aile içinde değil, eğitimden sanata, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda büyük başarılar elde etmekte, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. MÜSİAD olarak, özellikle son yıllarda kadın girişimciliğinin artması, kadın istihdamının güçlenmesi ve kadınlarımızın iş hayatında daha fazla söz sahibi olması adına seviniyor, ‘kadınların güçlü olduğu bir toplum, her alanda daha güçlü ve başarılı olacaktır’ şiarıyla kadınlarımızın hak ettikleri değeri görmeleri, ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer edinmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kademesinde katkı sağlayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.