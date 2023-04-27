Şakir Şahin tarafından organize edilen ve dört yıldır her Ramazan Ayında gerçekleştirilen ‘Vefa Günü Hatmi Şerif Programı’ Ramazan Bayramında yapıldı.

Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Özdere Mahallesi, dört yıldır geleneksel olarak düzenlenen ‘Vefa Günü Hatmi Şerif Programı’ kapsamında okunan hatimleri ebediyete intikal eden köy sakinleri ile tüm şehitlerin ruhuna bağışlıyor.

Şakir Şahin’in organize ettiği ‘Vefa Günü Hatmi Şerif Programı’ 4’ncüsü Ramazan Bayramın’nda Özdere Köyü Camiinde yapıldı. Özdereli Kur’an Bülbülleri tarafından Ramazan ayı boyunca okunan Hatmi Şerifler, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar eşliğinde ebediyete intikal eden Özdere mahallesi sakinleriyle tüm Şehitlerin ruhuna bağışlandı.

Prof. Dr. İsmail Altun, Alaattin Bülbül, İsa Aras, Lütfü Koçak, Rahmi Dağ, Davut Özdemir, İsmail Koçak, İbrahim Bülbül gibi hafızlar Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyarak dua yaptı. Özdere Köyü Muhtarı Lokman Altun’un da katıldığı ‘Vefa Günü Hatmi Şerif Programı’nda Özdere Köyü Cami’ni dolduran vatandaşlar okunan dualara ‘Amin’ diyerek ellerini semaya açtı.

4 yılda 4 bin 501 hatim

Özellikle köylerinde ahirete göç eyleyen vatandaşlar ile Şehitler’in ruhuna bağışlanmak üzere dört yıldır aralıksız ‘Vefa Günü Hatmi Şerif” organize ettiklerini belirten Şakir Şahin, dört yılda 4 bin 501 hatmi şerif okunduğunu söyledi.

Şahin, “4 yılda 4501 hatim, binlerce Yasin-i Şerif ve sureler ile ihlas ve kelime-i tevhitler okundu. Gerek köyümüzde, gerek Oltu’da, gerek Erzurum’da ikamet eden köylülerimiz ile Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Özdereli hemşehrilerimiz dört yıl önce başlattığımız projeye katıldı. Dört yılda ahirete göç etmiş köylülerimizin yanı sıra Kahraman ecdadımız ve şehitlerimizin ruhuna hatimler bağışladık. Projemizde yer alan tüm Kur’an bülbüllerine ve programımızı şereflendiren köyümüzün yetiştirdiği hafızlara teşekkür ediyoruz. Ramazan bayramının ikinci gününde Akşam namazına müteakip gerçekleştirdiğimiz programa katılan tüm köylülerimize ve yaptığımız canlı yayınlarda el açıp ‘Amin’ diyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.