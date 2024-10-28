Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, 101’nci yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özden, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün büyük bir gurur ve mutlulukla; insandan, hak ve hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana olan Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünü kutluyoruz .Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği kahramanca mücadelenin sonucunda elde edilen bu zafer, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, 101 yıl önce aynı gurur ve coşkuyla Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyoruz. Bir çok zorlu savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin kıymetli topraklarına bir bahar gibi gelen Cumhuriyet, elbette kolay kazanılmamıştır. Halkın idare ve iradesinden yana olan bu rejim için çok sancılı süreçlerden geçilmiştir. Halkının türlü yokluk ve zorluğunu gören ve önemseyen bir deha önce Meclis’i kurmuş ve ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ demiştir. Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiştir.”

“Tarihe altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık mücadelesi”

Cumhuriyet demenin, halk demek olduğunu vurgulayan Özden, “İnsanların hür iradesi demektir. Bağımsızlığımızın, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve yeniden dirilişin simgesi olan Cumhuriyet, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir bağımsızlık mücadelesinin sonucudur. Cumhuriyet ile birlikte ülkemize de yeni bir ufuk açılmış, kıymetli halkımız bilim, eğitim, sanayi başta olmak üzere sayısız alanda kalkınma ve aydınlanma yaşamıştır. Kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, laik bir devlet anlayışı, hukukun üstünlüğü gibi kavramlarla tanışmıştır. Atatürk’ün ilkelerinden ilham alarak daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilkelerinden asla şaşmayacağımız, eşsiz bir miras olarak aldığımız ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz Cumhuriyet’imizin 101’nci yıldönümünü kutluyor; başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Mücadelesinin muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.” şeklinde konuştu.