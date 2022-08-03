Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Masterler Atletizm Sporcuları ve Özel Sporcular Antrenörleri Uğur Ergün ve Şükran Ergün, İl Müdürü Muhsin Özdemir’i ziyaret etti.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Masterler Atletizm Sporcuları ve Özel Sporcular Antrenörleri Uğur Ergün ve Şükran Ergün, İl Müdürü Muhsin Özdemir’i ziyaret etti.

Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde Atletizm Federasyonu Masterler Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete açılan Atletizm Pistinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı Türkiye Master Atletizm Şampiyonası 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Konya’da düzenlendi. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporculardan Uğur Ergün ve Şükran Ergün cirit atma, disk atma, 100m ve gülle atma kategorilerinde 5 altın ve 1 bronz madalya alarak büyük bir başarı elde etti.

İl Müdürü Özdemir sporcuları yapmış olduğu derecelerinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.