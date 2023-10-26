Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Develi ilçesi Zile mahallesinde kanalizasyon sularının yerleşim yerlerine dağılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği yazılı soru önergesi yanıt buldu. Bakanlık, Özdemir’e KASKİ tarafından belli aralıklarla foseptiğin çekim ve temizliğinin yapıldığı cevabını verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri’nin sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Son olarak Develi ilçesi Zile mahallesinde kanalizasyon sularının yerleşim yerlerine dağılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yazılı soru önergesi veren Özdemir’in sorusu yanıtlandı. Bakanlığın yanıtı şöyle; “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınan bilgide; Kayseri İli Develi İlçesi Zile Mahallesi’nde uzun yıllardır kanalizasyon hattının bulunduğu ve bu hattın foseptik ile sonlandığı, önergede bahsi geçen sorunun tarım arazileri içinde bulunan foseptik çevresinde yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile gündeme geldiği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından belli aralıklarla foseptiğin çekim ve temizliğinin yapıldığı, Bölgenin gelişme planının da göz önüne alınarak foseptik deşarjından kaynaklanan sorunun giderilmesi için proje çalışmalarının devam ettiği ve projenin tamamlanmasıyla birlikte ihaleye çıkılarak sorunun çözüme kavuşturulacağı belirtilmiştir.”

MHP’li Özdemir’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ise şöyle;

"Develi İlçesi Zile Mahallesinde atık suların toplandığı alanda sızıntı yaşanması ve kanalizasyon sularının yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelere dağılması sebebiyle çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilendiği yöre sakinleri tarafından ifade edilmektedir. Bu çerçevede,

1-Konu ile ilgili olarak bakanlığınıza ulaşmış bir bilgi var mıdır?

2-Develi İlçesi Zile Mahallesinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeye döküldüğü iddia edilen kanalizasyon sularının engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş mudur?

3-Zile Mahallesinde kanalizasyon sistemi var mıdır? Var ise yaşanan sorun nasıl giderilecektir? Atık ve pis suların toplanacağı yeni bir tesis projelendirmesi planlanmış mıdır?”