Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yılsonu karne heyecanı yaşandı. Mesleki eğitimin önemini her platformda dile getiren Başkan Zeki Özdemir, Meslek lisesi öğrencilerini karne gününde yalnız bırakmadı.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karaçanak, Genel Sekreter Serhat Ay, Okul Müdürü Halil Duman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Zeki Özdemir ilk olarak, TEKNOFEST liseler arası İHA yarışmasında Şampiyon olan Sivas Bilişim Teknolojileri Lisesindeki atölyeleri gezdi. Okul öğrencilerinin geliştirdikleri eserleri inceleyen Başkan Özdemir, robotik kodlama ve diğer alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Sonrasında Karne Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.