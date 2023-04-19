Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, “Havza Belediyesi olarak halkımızın huzur içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık" dedi.

Havza’da bayram hazırlıkları kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeleri ekipleri ana arterler, caddeler, şehitlikler, refüjler, park ve bahçelerde ot biçme, yıkama ve temizlik çalışması yaptı. Ayrıca Havza Belediyesinde halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için bayram öncesi ve sonrası için Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ana caddelerde yıkama yapılırken, park bahçe şefliğince şehitlikler ile park ve bahçelerde genel bakımlar yapıldı. Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ilçede bayram şekeri satışı yapan iş yerlerinde ve tezgahlarında denetimler yapıldı.

Başkan Sebahattin Özdemir gerekli personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklar kapsamında ilçe geneli, parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendi ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldı. Son günlerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Rabb’im şimdiden tüm halkımızın Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu ibadet ve yardımları dergahında kabul eylesin. Havzalı hemşerilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramını kutlarım" diye konuştu.