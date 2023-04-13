Samsun İl Emniyet Müdür Vekili Nihat Özen, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Özdemir, Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’e Havza ve Havza Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Özdemir, “Ziyaretiniz vesilesi ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve asayişini korumak için gecesini gündüzüne katan emniyet güçlerimizin bir kez daha polis teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıldönümünü kutlar, tüm emniyet mensuplarınıza görevlerinde başarılar dilerim. Ülkemiz ve milletimiz için canından geçen tüm şehitlerimizi özlem, minnet ve saygı ile yad ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Emniyet Müdürü Nihat Özen ise Başkan Özdemir’e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.