Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle yayınladığı cumhuriyetin, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu söyledi.

Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça yazılan kurtuluş destanının gururunu ve 100 yıl önce bugün yakılan Cumhuriyet meşalesinin heyecanını büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasının ardından, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nde başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizleri; özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir.” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Özdemir mesajında çalışkanlık ve birlik vurgusunda bulunarak, “Geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan Cumhuriyet, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermiştir. Milli Mücadele döneminde ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye’sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev; daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir.” dedi.