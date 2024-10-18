SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği programda Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar, vefatının yıl dönümünde anıldı.

Canik Belediyesi’nin ilçede düzenlediği ’Gözleriniz Gökyüzünde, Hayalleriniz Yıldızların Ötesinde Olsun’ programında yerli ve milli SİHA’ların, Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi Özdemir Bayraktar, vefatının yıl dönümünde anıldı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenen programda, Özdemir Bayraktar’ın yaşamını anlatan biyografi belgeseli ile AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 ve Kızılelma’nın yapım sürecini anlatan film gösterimi gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgiyle katıldığı programda katılımcılar için deney ve gözlem etkinliklerinin yer aldığı bilim ve teknoloji atölye çalışmaları düzenlendi.

Teleskopla gökyüzü ve yıldız inceleme etkinliğinin de gerçekleştirildiği programa vatandaşlar, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde sergilenen AKINCI TİHA’yı yakından görmek için akın etti. AKINCI TİHA’nın özellikleri ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne sunduğu katkılar hakkında uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarılan programda vatandaşlar, AKINCI TİHA ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Özdemir Baytaktar’ın yaktığı milli teknoloji meşalesini, gelecek nesillerin daha ileriye taşıyacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Vatanseverliği, çalışma azmi ve Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle yılmadan, yorulmadan çalışan Özdemir Bayraktar, bugün birçok çocuğumuza, gencimize fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yer alan ve tasarımı bizzat Özdemir Bayraktar’a ait olan AKINCI TİHA, çocuklarımıza ve gençlerimize ilham olmaya devam ediyor. Bizler, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle, bilim ve teknoloji etkinliklerimizle, Milli Teknoloji Hamlesi’ni ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Milli SİHA’ların öncü ismi, örnek şahsiyet Özdemir Bayraktar’ı vefatının seneyidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.