Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, düzenlenen ’Dünya Bakliyat Günü’ etkinliklerinde, "Bakliyatın en önemli özelliği, et ve et ürünlerine çok yakın protein seviyesine sahip olmasıdır" dedi.

Mersin’de 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü, ’Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat’ sloganıyla düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte bakliyattan yapılmış ürünler tanıtılırken, tamamı bakliyat ürünleri kullanılarak 12 çeşitten oluşan yemek menüsü de konuklara ikram edildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, 2019 yılından itibaren her yıl 10 Şubat’ın ’Dünya Bakliyat Günü’ olarak kutlandığını söyledi. Türkiye’nin, bakliyatın en üst kurumu olan Dünya Bakliyat Konfederasyonu’nda her dönem üst düzeylerde temsil edildiğini belirten Özdemir, borsanın hiçbir kar amacı gütmeden, sektöre katkı için kurduğu Tohumculuk Şirketi ve Bakliyat Araştırma Merkezi’nin de Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti. Özdemir, "Zengin protein, vitamin ve mineral içeriği ile bakliyat, en sağlıklı ve ucuz bitkisel besin kaynaklarının başında gelmektedir. Obezite, kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, çölyak ve kanser gibi çağımızın yaygın hastalıkları ile mücadelede uzmanlar tarafından sıkça önerilmektedir. Diğer yandan, kuraklığa dayanıklı ve su ihtiyacı az olması özellikleriyle bakliyat, kurak ve kıraç bölgeler için oldukça uygundur. Havadaki azotu toprağa bağlayarak doğal gübre görevi görür. Toprağın verimini artırması özelliğiyle, aynı topraktan sürekli olarak ve yüksek verimde ürün alınmasını sağlar. Dolayısıyla bakliyat, insan dostu, toprak dostu, çevre dostu bir ürün grubudur" şeklinde konuştu.

"Bakliyat, zengin olsun, fakir olsun, her sofranın gıdasıdır"

Gelişmekte olan ülkelerde, temel ve ucuz protein kaynağı olan bakliyatların tüketiminin arttığına işaret eden Özdemir, "Bakliyatın en önemli özelliği, et ve et ürünlerine çok yakın protein seviyesine sahip olmasıdır. Oysa fiyat olarak kıyaslandığında, bakliyat çok daha ekonomiktir. Porsiyon başına maliyeti düşüktür. Kolay ulaşılan ve uzun süre bozulmadan saklanılabilen bir ürün grubudur. Bu özellikleriyle, gelir seviyesi düşük kesimler için idealdir. Sağlıklı beslenmeye olan katkısı yönüyle de gelir seviyesi yüksek sofralar için vazgeçilmezdir. Böylece bakliyat, zengin olsun, fakir olsun, her sofranın gıdasıdır" dedi.

"Mersin’de bakliyatı var eden, bakliyat üretimi değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin’de bakliyatı var edenin bakliyat üretimi olmadığını söyledi. Mersin’in toprak yapısının, toprak genişliğinin ya da tarım alanlarının genişliğinin buna uygun olmadığını ifade eden Seçer, "Mersin’i net olarak Türkiye’de bakliyatçı bir kent yapan buradaki işleme tesisleri ve en önemlisi Doğu Akdeniz Çanağı’nın en önemli limanının Mersin’de olmasıdır. Bu gerçekle bakmak lazım. Bu böyle devam edecek. Bu Mersin için yeni bir olay değil. Bundan sonraki süreçte biz yerel yönetimler olarak, bakliyat sektörüne ne katkılar yapabiliriz? Bakliyat sektörünün çalışmalarını yaparken daha rahat olması için nasıl katkılar yapabiliriz? Bu konuda çalışmalar yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Nihayet 30 yıldan sonra ilk kez 1/5000’lik planları bitirdik"

Bakliyat tesislerinin daha çok kentin doğu kısmında yoğunlaştığını belirten Seçer, sektör temsilcilerine seslenerek, şöyle devam etti:

"Ama sizin sosyal alanlar, yaşadığınız alanlar, konutlar kentin batısında. Bir kere yoğun bir ulaşım sıkıntısı yaşıyorsunuz. İşleme tesisleriniz çok dağınık. Aslında bütün sektörlerde kümelenme yapmayı arzu ediyoruz, sektörler bir arada olsun, faaliyetlerini göstersin. Bugüne kadar böyle bir başarılı çalışma olmamış. Aslında çok da düşünülmemiş. Sizin fabrikalarınızın olduğu bölgede nihayet 30 yıldan sonra ilk kez 1/5000’lik planları, yani Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde olan planları bitirdik. 1/1000’lik planlar Akdeniz ilçe belediyesinin uhdesinde ve hızlı bir şekilde yapılması için takip edilmesi gereken bir çalışma. Şu anda imara açtığımız alanların küçük bir kısmının da 1/1000’lik planları bitti. Diğer kalan kısımları da tabii ki ilçe belediyesi yapacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçecek. İmar planları demek yol demek, imar planları demek yatırım demek, altyapı demek. Bu imar planları bitmezse sizin doğudan batıya, batıdan doğuya sabah akşam geçişlerinizde yeni yolların açılması mümkün değil. Sizin yeni iş yeri açmanız mümkün değil, yeni tesis yapmanız mümkün değil, kümelenme yapmanız mümkün değil. İnşallah kısa süre içerisinde çoğu gitti, zorluklar gitti, azı kaldı, bunları da başaracağız. Özellikle sizlerin tesislerinizin olduğu bölgede yeni yol ağlarıyla oraya ulaşımı da sağlayacağız. Yeni tesisler kurmanızın da yolunu açacağız."

Bakliyat ürünleri kullanılarak 12 çeşitten oluşan yemek menüsünün konuklara ikram edildiği etkinlikte, sektöre katkı sunanlara plaket verildi.