Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, son 30 yılda Türkiye'de bakliyat ekili alanların yüzde 49, bakliyat üretiminin ise yüzde 28 azaldığını belirterek, "2010-2011 döneminde ülkemizde kişi başına düşen bakliyat tüketimi yıllık 16 kilo iken bu miktar TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yüzde 19 gerileyerek 13 kilogram düzeyine düşmüştür. Bakliyat üretimi ve tüketimini özendirmeliyiz" dedi.

Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından ortaklaşa hazırlanan 2023-2032 yılları arası tarımsal görünüm raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Raporda, baklagillerin yüksek protein içeriği, lif seviyesi, vitamin ve mineraller açısından zenginliği, anti alerjik olması, kolesterol ve glüten içermemesi ve yağ oranı düşük olması gibi özelliklerine vurgu yapılarak obezite, kalp ve damar rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği ve kanser gibi yaygın hastalıklarla mücadeledeki etkinliğinin öne çıkarıldığını belirten Özdemir, "Ayrıca baklagillerin birçok ürüne kıyasla daha az su ve gübreye ihtiyaç duyduğu ve bunun kaynağının ise baklagillerin büyüme döneminde toprağa azot takviyesi yapması olduğu belirtiliyor. Baklagillerin bu şekilde toprağın ömrünü uzamakta ve verimini artırmakta olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.



"Üretim ve tüketimi özendirmeliyiz"

Aynı raporda, 2023-2032 yıllarını kapsayan dönemde bakliyat üretiminin yüzde 32 artarak 121 milyon tona ve tüketiminin ise yüzde 25 yükselerek kişi başı yıllık 8,6 kilogram seviyesine ulaşacağının yer aldığını kaydeden Özdemir, "Son 30 yılda dünya genelinde bakliyat ekili alanlar yüzde 35, bakliyat üretimi ise yüzde 59 arttı. Ülkemizde ise aynı dönemde bakliyat ekili alanlar yüzde 49, bakliyat üretimi ise yüzde 28 azaldı. Ve son 15 yıldır bakliyat üretim miktarımız yıllar itibarıyla 1 ila 1,3 milyon ton arasında dalgalanıyor. FAO ve OECD ortak raporunda ise üretim hacmimizin 2032 yılında 1,5 milyon ton olması öngörülüyor. Aynı tablo tüketim açısından da geçerli. Kişi başına düşen tüketim miktarında her ne kadar dünya ortalamasının üzerinde olsak da mutfak kültürümüzün vazgeçilmezi olan bakliyat tüketiminde dünya trendinin aksine bir düşüş olduğu görülmektedir. 2010-2011 döneminde ülkemizde kişi başına düşen bakliyat tüketimi yıllık 16 kilogram iken bu miktar TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yüzde 19 gerileyerek 13 kilogram düzeyine düşmüştür. Üretim ve tüketimi özendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"2,5 milyon ton üretecek ve bunun yarısını ihraç edecek potansiyelimiz var"

Açıklamasında, Türkiye'nin bakliyatın anavatanı olduğuna vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti:

"Nohut ve kırmızı mercimek üretiminde dünya genelinde 4. sıradayız. Her iki ürünün de ihracatında 3. sıradayız. Ancak sektör olarak en büyük arzumuz böylesine bir üretim, tüketim, iç ve dış ticaret kültürümüz olan, sofralarımızın vazgeçilmezi ve şarkılarımızda yer alacak kadar bütünleştiğimiz bakliyatta ithal ürünler ile değil, 80’li yıllarda olduğu gibi lezzeti dünyaya yayılan yerli mahsuller ile hem iç tüketimin karşılanması hem de mevcut ihraç pazarlarının korunarak yeni pazarlara ulaşılmasıdır. Ülkemizin geçmişte olduğu gibi 2,5 milyon ton üretim hacmine ulaşarak bunun yarısı kadar da ihracat yapacak potansiyeli ve sektörümüzün bu husustaki hazır kapasitesi bulunmaktadır. Devletimizin üretim planlaması taslağı oluşturduğu bu günlerde beklentimiz, bakliyatın Kanada ve Amerika’da olduğu gibi stratejik ve özel ürün statüsünde ele alınması, bu doğrultuda 2,5 milyon ton üretim hacmine ulaşacak politikaların oluşturulmasıdır."