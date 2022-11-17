Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara ziyaretlerini değerlendirerek, “İlçemizde değer katacak ve ekonomisinden yaşam kalitesine birçok olguyu olumlu yönde etkileyecek çalışmalarımız ile ilgili olarak bir dizi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara ziyaretlerini değerlendirerek, “İlçemizde değer katacak ve ekonomisinden yaşam kalitesine birçok olguyu olumlu yönde etkileyecek çalışmalarımız ile ilgili olarak bir dizi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Havza heyeti ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu’yu makamında ziyaret ederek burada inşasına başlanan Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan sentetik çim sahalar ve ilçede spor altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca’yı makamında ziyaret ederek burada DSİ tarafından ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Heyet ziyaretler kapsamında son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük’ü ziyaret ederek Havza OSB yükleme rampası ile yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretleri Havza için olumlu geçtiğini belirterek, “İlçemizde değer katacak ve ekonomisinden yaşam kalitesine birçok olguyu olumlu yönde etkileyecek çalışmalarımız ile ilgili olarak bir dizi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik kabullerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Sayın Hasan Davulcu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca ile TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük’e teşekkür ederim” dedi.