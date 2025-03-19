Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, tüm delegeleri 23 Mart’ta yapılacak ’Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi’ne davet etti.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından parti binasında basın açıklaması düzenledi. Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesi ve ortak iradesi olduğunu ifade eden Özdağ, "Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. 23 Mart’ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Özdağ, basın açıklamasının ardından İmamoğlu’nun kendilerine gönderdiği el yazısını okudu.