Özçelik-İş Sendikası Hukuk Bürosu, sendikanın geçen yıl yapılan 15. Olağan Genel Kurulu öncesi kamuoyunda ve delegelerde algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan yalan ve iftiraların, hukuk önünde de boşa çıktığının görüldüğünü açıkladı.

Sendikanın hukuk bürosunda yapılan yazılı açıklamada, iddiaların yasal bir delil ve kanıta dayanmadığından dolayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği belirtildi. Açıklamada, "Sendikamızın, 16-17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulu öncesi sendikamızı ve yöneticilerini hedef alan yalan ve asılsız iftiralarla 01.06.2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan soruşturmanın ardından şikâyet konusu vakıa ve iddiaların delilden ve dayanaktan yoksun olması nedenleriyle 08.12.2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz neticesinde hakimlik Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının soruşturmada eksiklikler bulunduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerekliliğinden bahisle, yapılan itirazı kabul ederek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geri göndermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı istikametinde, üç kişiden oluşan bilirkişi raporu alınmıştır, bilirkişi raporunda suçlamaların herhangi somut bir delil veya ispata dayanmadığı yönünde tespitte bulunulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi heyetinin raporuyla birlikte önceki savunmalarımızı da değerlendirerek şikâyete ilişkin yeni bir yasal delil de tespit edilemediğinden ’Dosya hakkında 19.04.2023 tarihinde tekraren kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir" denildi.

“Art niyetle sendikamız yıpratılmaya çalışılmaktadır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararın taraflara tebliğ edildiği gün olan 24.04.2023 tarihinde kasten art niyetli kişi ve kesimlerce kamuoyunun yalan ve yanlış bilgilerle yanıltılmaya ve hukuktan yoksun bir akıl tutulmasıyla sendikamızın yıpratılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir. Bu asılsız iddia ve açıklamalar nedeniyle 24.04.2023 tarihinde taraflara tebliğ olunan kararın sonuç kısmını siz değerli üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."