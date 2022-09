Özçelik-İş Sendikası, Genel Başkan Yunus Değirmenci ve teşkilatları hakkında yazılan iftiraları haber yapan, sosyal medyasında sorumsuzca paylaşan müfterilere, hukuk önünde hesap soracak ve her türlü ağır cezayı almaları için tüm girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Özçelik-İş Sendikası, Genel Başkan Yunus Değirmenci ve teşkilatları hakkında yazılan iftiraları haber yapan, sosyal medyasında sorumsuzca paylaşan müfterilere, hukuk önünde hesap soracak ve her türlü ağır cezayı almaları için tüm girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar kamuoyunda iftiralarla hedef alan ve hedef gösteren sahte bir sosyal medya hesabından paylaşılan ve art niyetli bazı internet sitelerinin de bu çirkin iddiaların peşinden koştuğu alçak saldırıların boyutlarının akıl almaz düzeylere ulaştığını belirtti.

Her türlü çirkin iftirayı cevaplamaya bile bugüne kadar tenezzül etmeyerek açıklama yapmayan ve sadece hukuksal mücadele sürdürdüklerini kaydeden Özçelik - İş Sendikası, “ Son atılan iftirayı bardağı taşıran son damla olarak değerlendirip, namus fukarası ahlaksız kişilerin çalmak istedikleri kara lekeye cevap verilmesi gerektiği takdirinde bulunduk. Bu çerçevede Özçelik-İş Sendikasının bugünkü yapısını ve başarılarını hazmedemeyen alçakların, genel başkanımız ve teşkilat mensuplarımız ile aileleri hakkında ortaya attığı çirkin iftiralar kesinlikle yalan ve aşağılık bir iftiradan ibarettir. Teşkilat mensuplarımızın namuslarına atılan iftiraları yalanlamaya maruz kalmak bile ödediğimiz bedellerin boyutunu göstermekte, bu durum, sendikamıza ve teşkilatımıza karşı düşmanca tutum içinde yer alan kişilerin ise gözlerini nasıl bir hırsın bürüdüğünü de açıkça ortaya koymaktadır. Her bir teşkilat mensubumuz ve kıymetli aileleri, kendini bilmez üç beş çapulcunun ağzına sakız edilemeyecek kadar değerlidir. İftira ve karalama kampanyalarıyla teşkilat mensuplarımıza bedel ödetme ve teşkilatımızı sindirme amacı taşıyan bu aşağılık şahıslara gereken her türlü cevap verilecektir” denildi.

Açıklamada, ayrıca, “Bu çerçevede sendikamızın hukuk kadrosu, bugüne kadar genel başkanımız, Genel Yönetim Kurulumuz, diğer tüm teşkilat mensuplarımız ve ailelerine yönelik daha önce atılmış olan iftiralar da dahil olmak üzere bunları yazan, bu yazılan iftiraları haber yapan, sosyal medyasında sorumsuzca paylaşan müfterilere, hukuk önünde hesap soracak ve her türlü ağır cezayı almaları için tüm girişimlerde bulunacaktır. Teşkilat mensuplarımıza neredeyse yaşam hakkı bile sunulmasına tahammül edemeyen bu alçaklara tüm üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımız adına hesap sormak boynumuzun borcu olsun. Tamamen hayal ürünü olan mesnetsiz bir iddiayı ortaya atarak alçaklıklarına yakışır bir davranış sergileyen ve geri adım atmamızı bekleyen bu emek ve emekçi düşmanlarına asla taviz vermeyeceğimizin, mücadelemizden bir adım dahi geri adım atmayacağımızın, ne yaparlarsa yapsınlar emekçiye hizmet yolundan asla dönmeyeceğimizin, Özçelik-İş ve Hak-İş davasından kesinlikle vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini ister, yapılan bu alçaklıkları kamuoyunun, teşkilatımızın ve üyelerimizin takdirine sunarız.” İfadelerine yer verdi.