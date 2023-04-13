Özçelik İş Sendikası, İskenderun Demirçelik’te işverenden 17 milyon lira bağış alındığı iddialarına yönelik sonuçlanan mahkeme kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Ankara 4. İş Mahkemesinde görülen davanın 07 Nisan 2023 tarihi itibariyle karara bağlandığının ve haksız bulunarak reddedildiğinin belirtildiği açıklamada, "Böylelikle bir takım art niyetli ve karanlık çevreler tarafından yürütülen 17 milyon lira algı operasyonu ve iftira kampanyası adeta yerle bir oldu. İşverenin, Özçelik-İş Sendikasının üyelik ve dayanışma aidat kayıplarını telafi etmek ve sendikanın zararını karşılamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Özçelik-İş Sendikasına bahsi geçen tarihler için 17 Milyon TL ödeme yapılmıştı. Bir dönem sendikamızda görevlerde bulunmuş ve basiretsizlikleri nedeniyle bu görevlerini bırakmak zorunda kalmış birileri arka planda, sendikamıza yapılan 17 Milyon TL ödemeye yönelik olarak, İsdemir Sinter ve Hammadde Maniplasyon Müdürlüğünden emekli Mehmet Özan’a, gerçek dışı iddia ve taleplerle sendikamız aleyhine dava açtırılmıştı. Bu çerçevede tüm bulgu ve verileri en ince detayına kadar inceleyen mahkeme 07 Nisan 2023 Perşembe günü davayı karara bağlayarak, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddiaları haksız buldu ve bu çerçevedeki talepleri reddetti" denildi.