Özçelik İş Sendikası ile Mescier Demirçelik arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde işçilere ilk 6 ay içerisinde yüzde 52 oranında zam yapıldı.

Özçelik İş Sendikası ile Mescier Demirçelik arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde işçilere ilk 6 ay içerisinde yüzde 52 oranında zam yapıldı.

Özçelik İş Sendikasının kısa bir süre önce Mescier D.Ç. ile başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile Mescier D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier’in katılımıyla imzalanan sözleşme çerçevesinde işçilerin maaşlarına ilk 6 aylık süreçte yüzde 52 oranında zam sağlandı.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Değirmenci, “2023-2024 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşmemize göre günlük yevmiyelere ortalama ilk altı ay için ortalama yüzde 52 ücret artışı yapılırken sosyal yardımlarda yüzde 176 oranında artış sağlandı. Toplamda 3 bin 300 lira olan yıllık ikramiyelere yüzde 500 oranında zam alınarak 3 ayda bir 5000 lira, yıllık toplamda Net 20 bin lira olarak anlaşıldı. Kurban bayramı için net 2 bin 500 lira, Ramazan Bayramı için net olarak bin 500 lira olarak belirlendi” dedi.

Emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Değirmenci, Başkan Mescier’e de teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.