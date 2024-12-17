KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, "Beklentilerimizi dile getirdik, toplu sözleşmenin olumlu sonuçlanması için bugünden tohumlar attık" dedi.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Özçelik-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir’in, sendika yönetiminin çalışanların beklentileri noktasında yeterli bilgiye ve hassasiyete sahip olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Afaki rakamlarla huzuru bozmayacağımızı, beklentileri karşılamak için bir süreç yürüteceğimizi söylediğimizde memnun kaldı. Kendisine bir akam vermedik. Çünkü biz de daha rakamı belirlemedik. Yetkiyi bekliyoruz. Biz görüşmede, KARDEMİR’in çalışanlarla barışık yaşamasının ilk ayağının üyelerimizin ücret beklentilerinin karşılanması olduğundan yola çıkarak hareket ettik. Her ne kadar bu görüşme şifai bir görüşme olsa da, toplu sözleşme sonucunu belirleyecek bir görüşme oldu. Çünkü haklılığımızı iyi anlattığımızı düşünüyoruz. O da bizi anladı ve haklı olduğumuzu teyit etti. Kendisi bize; ’Üç çeyrekte zarar eden bir KARDEMİR’den bunu bekliyorsunuz’ dedi. Bende, farkındayız ama, biz kendi rolümüzü oynarız. İşçi bize zarardan bahsettirmez ve beklentilerini iletir ve bizde onların isteklerini almaktan vazgeçmeyiz, ticarette her zaman kar edilmiyor, kar edildiğinde biz ekstra bir şey istemediğimiz gibi zararda da isteklerimizden vazgeçmeyiz dedim. Hatta kendisine takıldık, bir ıslık çalarsak haddehane meydanı dolar, biz gençleştik ve kendimizi hazırlıyoruz dedik. Derdimizi anlattık, beklentilerimizi dile getirdik, toplu sözleşmenin olumlu sonuçlanması için bugünden tohumlar attık, dolayısıyla güzel bir görüşme oldu” dedi.

Görüşmenin bir diğer konusunun da taşeron işçilerinin kadroya geçmesi olduğunu belirten Değirmenci, "Vagon boşaltma, İnci Seramik Kaynak ile bakım ve onarımda toplam 104 arkadaşımız çalışıyor. Bu kardeşlerimize karşı hem bizim, hem de KARDEMİR yönetiminin vebali var. Bu arkadaşlarımız Ömer Faruk Öz döneminden bu yana bekliyor. Biz bu insanların haklarını gasp ediyoruz dedim. Her biri 10 yılın üzerinde çalışıyor. Yaş haddi nedeniyle KARDEMİR alımlarına da başvuru yapamıyorlar. Dolayısıyla bunların sınavsız, mülakatsız bu sözleşme sürecinde kadroya geçmesi gerekiyor, bunu çözmemiz lazım dedim. Kendisi konuya soğuk bakmadı ve masa başında bunları konuşalım ve çözmek için ne gerekiyorsa yapalım dedi. Bu arkadaşlarımızın problemini halletmek boynumuzun borcu. O çocuklardan utanıyorum. Hatta hocamıza şöyle dedim; Merkez bakımdaki iki çalışandan biri kadrolu, diğeri taşeron. Ancak ikisi de aynı işi yapıyor. Dolayısıyla bunlara söyleyecek sözü bizim amirlerimiz nasıl buluyor merak ediyorum dedim. Kendisi sağolsun şöyle bir jest yaptı; madem bu arkadaşlar sendika için kıymetli, ne yapılacaksa masada halledelim ve bunu da sen çözmüş ol. Sende bizim için kıymetlisin dedi” şeklinde açıklamalarını tamamladı.