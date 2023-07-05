Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, meyve suyu üretimi yapan firmaların konsantre kayısı alımlarında üretim maliyetlerini dikkate alarak fiyatlama yapmalarını beklediklerini söyledi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da yeni dönem kayısı hasadına başlanırken, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, meyve suyu üretimi yapan firmalara uyarılarda bulunarak konsantre kayısı alımlarındaki fiyatlandırmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Malatya’da konsantre kayısı alımı yapma hazırlığında olan bazı firmaların alımlar için beklentilerin çok altında bir fiyatlandırma düşüncesi içerisinde oldukları yönünde bilgiler aldıklarını ifade eden Özcan, "Konsantre kayısı alımı yapmaya çalışan firmalarımızdan fiyatlarla ilgili çok anlamsız üreticiyi rencide edici ve Malatyalıları kızdıracak rakamlar kulağımıza geliyor. Bizim buradaki bütün amacımız üreticinin ürününü üretim maliyetleri üzerinden satmasını sağlayacak şartları oluşturmak. Her yıl maalesef konsantre ürünle ilgili böyle bir tartışma yaşıyoruz. Buradan özellikle alım yapacak firmaların üretim maliyetlerini dikkate alarak son zamanlardaki enflasyondaki fiyat farklarını da göz önünde bulundurup fiyatları buna göre belirlemesi lazım. Aksi taktirde üretici kendi içerisinde örgütlenerek ürününü satmama gibi bir karara varabilir. Bu yıl için firmalar kalite kaybının oluşmasını kendilerine bir avantaj olarak görmemeli” dedi.

Halihazırda kuru kayısının çok yüksek bir fiyata ihraç edildiğini belirten Özcan, "Şu anda endüstriyel ürün dediğimiz kurutulmuş ürünümüz zaten çok yüksek fiyata yurtdışına pazarlanıyor. Dolayısıyla konsantre ürün temin etmek isteyen firmaların çok düşük fiyatlara ürünü almasına asla müsaade etmeyiz. Üretim maliyetlerinin çok altında düşük fiyatlara konsantre ürünü alım yapmak isteyen firmalar hayal kırıklığına uğrarlar. Dolayısıyla firmalara komik rakamlara verecek ürünümüz yok. Burada firmaların kendilerine bir çeki düzen vererek üretim maliyetlerin üzerinde üreticinin mağdur olmadığı fiyatlandırmaları yapmasını bekleyeceğiz aksi taktirde ise firmalar ürün temin edemeyebilirler. Kayısı artık ihracatta 450 milyon dolarlık hedefleri yakalamış bir ürün. Hasat dönemi başlamışken konsantre alımı yapmayı bekleyen firmalar üreticinin mağdur olabileceği bir rakamla karşımıza gelmesin” diye konuştu.