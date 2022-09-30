Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Adayı Ali Özcan, yarın yapılacak seçimle ilgili düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin gönül köprüsü kurmaya geldiklerini söyleyerek, “Kayseri Ticaret Odası’nda yenilenmenin ve dijitali yakalamanın vakti geldi” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkan Adayı Ali Özcan, yarın yapılacak seçimle ilgili düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin gönül köprüsü kurmaya geldiklerini söyleyerek, “Kayseri Ticaret Odası’nda yenilenmenin ve dijitali yakalamanın vakti geldi” dedi.

KTO Başkan Adayı Ali Özcan, düzenlediği basın toplantısında yarın gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili konuştu. Seçimde iş dünyasının büyük bir basiret gerçekleştireceklerini kaydeden Özcan, “Sağduyu ve şenlik içerisinde geçecek bir seçim temenni ediyorum. Şimdiye kadar yürüttüğümüz süreçte bunun bir göstergesiydi. Seçim sürecinde bizlere teveccüh gösteren tüccarlarımıza minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizleri tabiri caizse bağırlarına bastılar. Kısa süre içerisinde şehrin dört bir yanı, sosyal medya hesaplarımız maviye büründü. “Gür bir mavi göreceksiniz” demiştim. Gür bir mavi görmeye başladınız. İnşallah bunun sonuçlarını da yarın daha net bir şekilde göreceğiz. Ticaret odası seçimlerinin bir kazanını, bir kaybedeni olacak bir seçim ama tek kaybetmeyeni olacak o da memleketimizdir. Dolayısıyla kazanının tüccarlarımızın, iş dünyamızın ve memleketimizin olmasını buradan özellikle belirtmek isterim. ASKON başkanlığım döneminde yürüttüğüm çalışmaların en bariz örneği Kültepe Ekonomi Zirvesi serileriydi. İnşallah ticaret odası başkanlığımız döneminde bu ekonomi zirvesinde düzenlediğimizi, sadece 250 üyeli ve 5 yıllık bir sivil toplum örgütü dönemimizde düzenlediğimiz çalışmaları 100 yılı aşkın tecrübeye sahip, 25 bin üyesinin olduğu ticaret odasında çok daha fazlalarını gerçekleştireceğiz. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi de bizler için ihracat üstleri olacak. Üniversite projemizden bahsetmiştik. Şehrimize marka bir üniversite kazandıracağız. Ticaret odası 100 bin üyeli dev bir kuruluş. Yarın gerçekleşecek olan seçimlerde benim iş dünyasından en önemli isteğim katılımın yüksek olması hususudur. Gelsinler, şehirlerinin en büyük sivil toplum örgütü olan ticaret odasına sahip çıksınlar. Oylarını kullansınlar. Lehime ve aleyhime fark etmez. Katılımın yüksek olmasını özellikle talep ediyorum. İş dünyası temsilcilerimiz yarım saatlik vakitlerini ayırdıkları oda seçimlerinde 4 yıllık bir yönetimi de belirlemiş olacaklar. Bu husus bizler için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Bizler gönül köprüsü kurmaya geldik”

Kayseri Ticaret Odası’nda yenilenmenin vaktinin geldiğini kaydeden Ali Özcan, “İş dünyamız ve arkadaşlarımız inandılar. Yarın birçok değişimin olacağının farkındalar. Buda bizleri sevindiren ayrı bir husus. Kayseri Ticaret Odası seçimleri bir meslek komitesi seçimleri. Bu ilk etapta başkanlık yarışı değil, komite yarışıdır. Komiteleri kazanan başkanlığı kazanır. Dolayısıyla komite yarışının farkında olmak gerekiyor. O komite o sektöre fayda sağlayacak, o sektörün çalışmasında iş dünyasını doğru yönlendirecek isimlere ihtiyacımız var. Bu seçimlerde oylar tartılmıyor, sayılıyor. Dolayısıyla firmanın ölçeğinin büyük veya küçük olmasının bir önemi yok. Firmanın vizyoner olmasının kıymeti var. Bunlara dikkat edilmesini istirham ediyorum. Bizlere oy versinler veya vermesinler bu 2 aylık süreçte tüccarlarımızın vakarlı duruşu ve güler yüzünden dolayı teşekkür ederim. Kayseri Ticaret Odası’nda yenilenmenin ve dijitali yakalamanın vakti geldi. Bu değişimin tek anahtarı Kayseri Ticaret Odası üyesi tüccarlarınındır. Dolayısıyla tüccarların hür iradesi kimsenin tekelinde değildir. O yüzden diyoruz ki, sandıklarda oylarını bekliyoruz. Bizler değişime olan inancımızdan dolayı bu yola çıktık. Bizler inandık, bizim inancımıza destek verirseniz ve sandığa gelip oyunuzu kullanırsanız bu değişimin birer anahtarı da üyelerimiz olacaktır. Bu dönemde sıkılmadık el, girilmedik kapı bırakmadık. Seçim bittiği andan itibaren yine hep birlikte Kayseri’miz ve tüccarlarımızın menfaatini korumak için el ele vererek çalışacağız. Seçimin tek kazananı olacak, o da m memleketimiz Kayseri’dir” şeklinde konuştu.