AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnaf ziyaretleri yaparak alışveriş yapan vatandaşlarla hasbihal etti. Konyalı hemşehrilerinin AK Parti ve Cumhurbaşkanına teveccühünü görmüş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özboyacı, “Milletimiz, 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’nın fitilini ateşlemeye hazırlanıyor” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Merkez Çarşısı ve Saray Çarşısı esnaflarını ziyaret etti.

“Aziz milletimiz kararını çoktan vermiş, ilan etmek için sandığı bekliyor”

Çarşıda bulunan tüm esnafları ziyaret edip taleplerini, beklentilerini dinleyen AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, AK Parti’nin tüm iktidar dönemlerinde her zaman milletle iç içe olduğunu belirterek, “Ziyaretlerimizde gördük ki, Konya ve Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yola devam etmeye karar vermiş durumda. Bizler de bu ziyaretlerimizle vatandaşın beklentilerini bir kez daha öğrenme, yerinde görme ve tespit etme fırsatı buluyoruz. Türkiye Yüzyılı için gelecek planlamalarımızı vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

“Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşımızla iç içeyiz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise her ziyaretlerinde vatandaşların kendilerine göstermiş olduğu sevgi ve muhabbetten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bir taraftan hız kesmeden seçim çalışmalarını yürüttüklerini diğer taraftan da belediye hizmetlerine aksama yaşanmadan devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Tüm bu seçim süreci boyunca durmaksızın sahada bulunduk. Milletvekili adaylarımızla gerçekleştirdiğimiz her ziyaret hem seçimler hem de belediye hizmetlerimiz adına verimli ve bereketli geçiyor. Biz bu ziyaretlerimizi sadece seçim dönemlerinde değil her zaman yapıyoruz. Vatandaşlarımız da, kendilerini kim sadece seçim zamanında hatırlıyor, kim her zaman yanında bunun gayet farkında. Sandığa gittiğinde bu farkındalığı da ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.