KARÇİMSA Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş (A) hisselerinden 1 milyon 960 bin TL’lik daha alım yaparak payını yüzde 20,51 seviyesine çıkardı.

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Özbey, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, KARDEMİR’in borsada işlem gören A grubu paylarından 1 milyon 960 bin TL tutarında hisse alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, bu işlemle birlikte KARDEMİR sermayesindeki paylarının yüzde 20,51 sınırına ve oy haklarının ise yüzde 432 sınırına ulaştığı belirtildi.

Kaynak: İHA